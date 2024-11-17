T.C. Büyükçekmece 2. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/337 Esas

Davacı, FAHREDDİN KOCAMAN ile Davalı, MACHAEL HAWCHAR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;İlgili Boşanma davasının 06/11/2024 tarih ve 2.no.lu ara kararı uyarınca davalı MACHAEL HAWCHAR'a tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğindenön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davacı davasında özetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmektedir.

Bu itibarla dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap vermesi gerektiği, ön inceleme duruşma günü olan 12/03/2025 günü saat 10:20 tarihinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya varsa başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklacağına karar verileceği hususu HMK'nun 122,126, 129.,139.,140/5, 317.maddelerine göre 99849742608 Yabancı Kimlik Nolu, MACHAEL HAWCHAR'a ilanen tebliğ olunur.