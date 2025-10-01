T.C. Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi İlan

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2025 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ İLAN

Sayı :2025/147 Esas

Konu :İlanen Tebliğ

Davacı , KEMAL İŞBARA ile Davalı , SELMA İŞBARA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde; davalı ile 15/09/2020 tarihinde evlendiklerini, çocuklarının bulunmadığını, başta davalının uyum içinde davrandığını, gerçek karakteri ortaya çıktığında evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini, davalının davacıya hiç ilgi göstermediğini, evde sürekli surat astığını ve hırçın davrandığını, evlilikte kusurlu olan kişinin davalı olduğunu, hakaret ve aşağılayıcı tavırlar sergilediğini, davacının geri dönüşü zor olan psikolojik buhranlara girdiğini, davalının evlilik birliği içinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, davacıyı her seferinde aldattığını, aldatma nedeniyle davacının ruhsal çöküntü yaşadığını, davacının evliliğin devamı konusunda üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini, 6 aydan fazla zamandır tarafların fiilen ayrı ve farklı ülkelerde yaşadığını, davalı ve ailesi tarafından fiziksel saldırıya uğradığını, psikolojik zarar gördüğünü, davalının Fransa' da sağlık görevlisi olarak çalıştığını ve aylık 100.000-TL civarı aylık gelirinin olduğunu, bu sebeple dava sonuna kadar kendisine 30.000-TL tedbir nafakası bağlanmasını, mütemadiyen psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve baskıya uğraması nedeniyle 1.000.000-TL manevi tazminata, 1.000.000-TL maddi tazminata, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalı Selma İŞBARA' nın açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalı Selma İŞBARA' ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "H.M.K'nun 317 ve 318 maddeleri uyarınca davalıya tebliğine, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap verebileceği, aynı sürede sunmak istediği tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi, delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirecekleri belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesi sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususu ihtar olunur. " hususunun ihtar olunduğuna dair H.M.K'nun 317 ve 318 maddelerine göre davalı Selma İŞBARA' ya ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SELMA İŞBARA - 53452183944 HÜSEYİN ve FATMA oğlu/kızı, 25/12/1995 dogumlu