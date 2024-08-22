T.C. Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/669 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ARZU ALP, AYSEL EREKE, ÇETİN EREKE, ÇİĞDEM EREKE, ERSOY EREKE, ERTUĞRUL EREKE, GÜLSAN MELEK EREKE, HAKAN EREKE, HASAN EREKE, HÜSEYİN RECEP EREKE, KADİR EREKE, KORHAN EREKE, MERVE DURMAZ, MUZAFFER EREKE, MÜGE HACISALİHOĞLU, MÜRVET EREKE, NECMETTİN EREKE, NECMİYE İYEN, NURCAN GÜN, NURTEN YÖNEL, SACİDE EREKE, SELİN ULU, SELMA ÖKTEM, SÜHEYLA PEKBEY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Merkez mah., 2665 ve 4615 parsel sayılı taşınmazın

TAPU MALİKİ:1-ARZU ALP (TC:21179169534), 2-AYSEL EREKE (TC:36133669692), 3-ÇETİN EREKE (TC:36139669474), 4-ÇİĞDEM EREKE (TC:35857678874), 5-ERSOY EREKE (TC:36112670398), 6-ERTUĞRUL EREKE (TC:36148669182), 7-GÜLSAN MELEK EREKE (TC:35869678428), 8-HASAN EREKE (TC:36199667434) 9-HÜSEYİN RECEP EREKE (TC:35863678646), 10-KADİR EREKE (TC:36076671578), 11-MERVE DURMAZ (TC:36121670006), 12-MUZAFFER EREKE (TC:36196667598), 13-MÜGE HACISALİHOĞLU (TC:36106670526), 14-MÜRVET EREKE (TC:36130669756), 15-NECMETTİN EREKE (TC:36088671122), 16-NECMİYE İYEN (TC:32407807630) 17-NURCAN GÜN (TC:37150669108), 18-NURTEN YÖNEL (TC:42859479064), 19-SACİDE EREKE (TC:36085671286), 20-SELİN ULU (TC:36082671340, 21-SELMA ÖKTEM (TC:10451538670), 22-SÜHEYLA PEKBEY (TC:20920212222), 23-KORHAN EREKE (TC:36124669984), 24-HAKAN EREKE (TC: 35836679502)

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılan davalarda husumetin İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilebileceği,

2924 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Büyükçekmece Şubesi'ne yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun

Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.16/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02079244