T.C. Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/908 Esas

Davacılar ADEM ÇETİN, BAHADIR İNAN, BAHAR İNAN, DİLEK GÖK, DİLEK İNAN, ERAY ÇETİN, HÜSEYİN UYAR, MUSTAFA UYAR, NECLA CAYMAZ, NURAY TARAKCI, PERİHAN ÇETİN, SELMA YARGI, SEVGİ DEMİR, SONGÜL YİĞİTBAŞ, TÜLİN UYAR tarafından davalı ÖMER UYAR aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin dava nedeniyle;

Mahkememizce verilen 2023/908 Esas, 2024/1447 Karar, 09/07/2024 tarihli gerekçeli karar ile,

"Davanın KABULÜ İLE;

1-Dava konusu İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi 982 Parsel 9.Kat 38 Bağımsız Bölüm nolu bölümdeki taşınmazdaki ORTAKLIĞIN UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLESATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, Satış bedelinin taraflara veraset ilamındaki payları oranında dağıtılmasına,

2-Satış memuru olarak Mahkememizce resen belirlenecek yazı işleri müdürünün görevlendirilmesine,

3-Satışın İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca yapılmasına,

4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm kayıt ve şerhleri ile birlikte yapılmasına,

5-Satış bedelinin taraflar arasında miras hisseleri oranında paylaştırılmasına,

6-Satış Memuru olarak Mahkememizce resen belirlenecek yazı işleri müdürünün görevlendirilmesine,

7-Satış bedeli üzerinden Harçlar Kanunun gereği Binde 11,38 oranında nisbi harcın miras hisseleri oranında taraflardan tahsili ile hazine gelir kaydına,

8-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu Tarifesi gereğince alınması gerekli 427,60 TL karar ve ilam harcının, peşin alınan 179,90 TL harçtan mahsubuna, bakiye 247,70 TL harcın taraflardan hisseleri oranında tahsiline,

9-Davacı tarafından yapılan 82,40 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç, 25,60 TL vekalet harcı, 3.030,30 TL keşif harcı, 9.00,00 TL bilirkişi ücreti, 1.980,00 TL Atgv keşif araç ücreti, 9.120,00 TL ilanen tebligat ücreti ve 231,75 TL posta masrafı olmak üzere toplam 23.418,20 TL yargılama giderinin taraflara miras hisseleri oranında yükletilmesine,

10-Davacılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince belirlenen 17.400,00 TL vekalet ücretinin taraflara miras hisseleri oranında yükletilmesine,

11-Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya idesine,"

Karar verilmiş olup, davalı 293140137656 T.C. Kimlik Numaralı Ömer Uyar'a tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın davalı Ömer Uyar'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde karara karşı İstinaf Kanun Yolu açık olacağı hususu ile gerekçeli kararın tebliğinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.