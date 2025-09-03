T.C.Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Eylül 2025 / 00:01

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2017/266-Ceza Dava Dosyası 01.09.2025

Konu :

İLAN VARAKASI

DAVACI: K.H.

SANIK : SERHAT YILDIZ, Hüseyin ve Ayni oğlu, 23/09/1983 ADIYAMAN doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, Esence mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mimaroba Mah. Akdil Sok. Dolunay Sit. A-1 Blok No:1/C (Daire:36) Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Vatandaşı. T.C. Kimlik No:12127437300

SUÇ : 5607 sayılı kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 19/06/2016

SUÇ YERİ : BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 24/06/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5607 sayılı yasanın 3/2,TCK 53,54 maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiş ise de; TCK.nun madde 66/1 ve CMK md.223/8 uyarınca Düşme kararı verildiğine dair gıyabında verilen kararın ve Katılan Kurum vekili Av. Sevde ALTANMAN'a ait 30.06.2025 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesitüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki haftaiçerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.