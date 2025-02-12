T.C. Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.90605480-2023/73-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN VARAKASI

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİ : AZADEH KHOSH FETRAT, Asghar ve Shahrbano kızı, 08/05/1986 İRAN doğumlu, Akçaburgaz Mah. Halil Fahri Orman Cad. No:35/11 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99939821640

SANIK : MASOUD MOKHTARI, Karım ve Shahla oğlu, 19/02/1988 İRAN doğumlu, Akçaburgaz Mah. Halil Fahri Orman Cad. No:35/11 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99966820784

SUÇ : Hakaret, Tehdit, Eşe karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 07/09/2022

SUÇ YERİ : Esenyurt

KARAR TARİHİ : 13/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı TCK.nun 86/2 gereğince 1.680,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 (Beş) Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, TCK.nun 106/1 maddesi gereğince Beraatine, TCK.nun 125/1 maddesi gereğince Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa ve müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına kararın CMKnun 251/1.maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, CMK'nun 263/1. Maddesi uyarınca taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere, bulunduğu yer Ceza İnfaz Kurumu ve tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği, hükme CMK'nun 252/1.maddesi uyarınca mahkememize itiraz edilmesi halinde CMK'nun 252/2.maddesi uyarınca mahkememizce duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmezse bile duruşma yapılacağı ve tarafların yokluğunda CMK'nun 223.maddesi uyarınca hüküm verileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine mahkememizin CMK'nun 251/2.maddesi uyarınca hüküm verilirken CMK'nun 251/1.maddesi kapsamında Basit Yargılama Usulüne bağlı olmadığı ve CMK'nun 251/3.maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü verildiği takdirde, CMK'nun 251/3.maddesinin ikinci cümlesi hariç olmak üzere sonuç cezada yapılan 1/4 oranında indirimin yapılmayacağı, Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nun 34/2, 5271 sayılı CMK'nun 272,251 ve 252. maddeleri uyarınca ihtarı ile dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiğinin TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.