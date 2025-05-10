T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/44964 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44964 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.050.000,00
1
Taşıt
34ANE904 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 245 G Tipli , K9KA461D153639 Motor No'lu , WDD ...
Daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen internet adresine bakılması ihtar olunur. Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:58
(İİK m.114/4)
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