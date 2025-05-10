T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/44964 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44964 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.050.000,00 1 Taşıt 34ANE904 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 245 G Tipli , K9KA461D153639 Motor No'lu , WDD ...

Daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen internet adresine bakılması ihtar olunur. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:58

(İİK m.114/4)