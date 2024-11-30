T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/34097 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34097 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, Fatih Mahallesi Mevkii, 1922 Ada, 12 Parsel, Satışa konu taşınmaz İstanbul, Esenyurt İlçesi, Fatih (Tapuda: Esenyurt) Mahallesi, Ünverdi Caddesi ile 930.Sokak köşesinde, tapunun 1922 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, Ünverdi Caddesinden 67, 930.Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 113,46m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 200/800 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm numaralı depolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 10 yılı geçkin ömre sahip, zemin katında iki adet depolu dükkan, normal katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan, ana binanın zemin katında, köşe konumlu olup, onaylı mimari projesine göre zemin katta esas dükkan kısmı 25m2, bodrum kat depo bölümü 25m2 olmak üzere 50m2 net ve 57,50 m2 brüt alana sahip, dükkan zemini seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, yol cepheleri camekanlı ve stor kepenkli olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumdadır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır. Taşınmazın açık adresi; Fatih Mahallesi, Ünverdi Caddesi No: 67 Esenyurt/İstanbul'dur.

Adresi : Fatih (Tapuda: Esenyurt) Mah., Ünverdi Caddesi, 930. Sokak, Dış Kapı No: 2 Zemin Kat, No: 1 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 113,46 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 12.07.2013 tarihliEsenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma şartlarında kısmen Konut, kısmen Ticaret+ Konut Alanında kalmakta olup, Tem Güneyi 2.Etaba ilişkin İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 28.11.2023 tarih 2022/1962 Esas 2023/2640 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptali bulunmakta olup, hukuki süreç hala devam etmektedir denilmiştir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.