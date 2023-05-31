T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

610.000,00

1

Taşıt

07P5252 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka , 8V Tipli , CXX820316 Motor No'lu , WAUZZZ8V7HA032013 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Otomobil (Otopark yetkilisi tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın ön ve arka tamponun boyasının çizik olduğu, kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü.)