T.C.BÜYÜKÇEKMECE6. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

Davacı MANAL ALNAJJAR vekilitarafından davalı YAMEN ALNAJJAR aleyhine açılan 2019/2215 esas sayılı tanıma ve tenfiz davasında, davalı YAMEN ALNAJJAR'a tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına kararverilmiş olmakla;

Büyükçekmece6.Aile Mahkemesinin2019/2215esas2021/1541sayılıkararıile;

Davanın KABULÜNE, Halep şeri Mahkemesinin 19/07/2017 karar tarihli, 2709/S 779/K dosya numaralı, 27/09/2018 tasdik tarihli tarafların İSTANBUL İLİ, ESENYURT İLÇESİ, PINAR MAHALLESİ/KÖYÜ, CİLT NO:47, HANE NO:11, BSN:1'DE nüfusa kayıtlı 09/03/1986 ALEPPO/SURİYE doğumlu MUHAMMED SALEH ve JENAN' dan olma 17223006696 T.C. Kimlik numaralı MANAL ALNAJJAR ileYAMEN ALNAJJAR 'un boşanmalarına, boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 . maddesi uyarınca işbu ilantarihinden itibaren 7 gün sonra ilanentebliğ yapılmış sayılacağından 7 günün bitiminden sonra davalı YAMEN ALNAJJAR'ın iki hafta içerisinde İstinaf Kanunyoluna başvurma hakkının olduğu, belirlenen süre içerisinde davalının istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı tarafların boşanmalarına,boşanmalarına dairyabancı mahkeme ilamınıntanınmasına ve tenfizine dair verilen kararın kesinleşeceği davalı YAMEN ALNAJJAR'a ilanen tebliğ olunur. 07.07.2023