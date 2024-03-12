T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/432 Esas 14/02/2024 İLAN

Mahkememizde görülen kamulaştırma davası nedeniyle; Denizli İli, Çal İlçesi, Mahmutgazi Mah.175 ada 61 Parsel sayılı taşınmazın 1038,36 m2'lik Yusuf ORHAN'a ait taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında; Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti , Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltmesi gerektiği, davalıların iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.