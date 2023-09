T.C. ÇAL İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

2022/385 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI : RAMAZAN TOĞRULCA, 39631189808TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Ahmet Türk

Hançalar Caddesi Adliye Karşısı No:2 Çal / DENİZLİ

BORÇLU : EROL GERDEK, 44449248548TC Nolu,

Erkenek Mh 5 Nolu 1 Sokak Doğanşehir/Malatya Doğanşehir / MALATYA

BORÇ MİKTARI : 3.092.999,62 TL

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde, yukarıda yazılı adresinize Örnek No 7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını ka-nuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, teminat göstermeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O

Iban No : TR490001500158007300578154

Vergi Dairesi Adı / No: Çal Vergi Dairesi - 2250057879