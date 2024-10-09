T.C. Çamardı Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

T.C. ÇAMARDIASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/94

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar ve dahili davalılar aleyhine açılan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, bu davalarda husumetin davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, dava açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Çamardı şubesine hak sahipleri adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/09/2024

Esas NoKöy/MahAdaParselCinsiDavalılar/Dahili Davalılarİrtifak Alanı (m2)
2024/94Maden Mah.35113Elma BahçesiGüner ERGİN, Harun ERGİN, Mehmet ERGİN, Zehra MAVİ, Mübeccel ULUKAN, Yüksel ERGİN, Gökcen KİPER, Hamiyet ERGİN EKE, İhsan ERGİN, Cengizhan ERGİN, Kadriye ERGİN, Hülya YILDIZ, Handan ERGİN AY, Fatma ERGİN USLULAR, Melahat ÖKTEM110.27 m2
2024/95Yeniköy Köyü17514TarlaGülsüm AKTE, Sami AKTE, Arif AKTE, Kemal YILMAZER, Fadime KAPLAN, Üzeyir YILMAZER,
Hüseyin AKTE, Mustafa AKTE, Talip AKTE		995,32 m2
2024/96Yeniköy Köyü17536TarlaMiras Bırakan:
Hilmi TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Ayfer CANBOLAT, Bilgin TOKACI,Fatma KÜÇÜKKAHRAMAN, Nazife YILMAZ,Samet TAŞDEMİR, Soner TAŞDEMİR, Tamer TAŞDEMİR, Veli TAŞDEMİR		1.185,02 m2
2024/97Yeniköy
Köyü		17534TarlaMiras Bırakan:
Kerim TOPRAK
Dahili Davalılar:
Ayşe CANTEKİN, Emiş DURSUN, Fadime MADEN, Hatice KUŞBACAK, İbrahim TOPRAK, Mesut TOPRAK, Sevim GÜPGÜP, Şerife AKGÜNEŞ		683.26 m2
2024/98Yeniköy
Köyü		17511TarlaMehmet
BAYRAK		1.285,34 m2
2024/99Yeniköy
Köyü		17533TarlaMiras Bırakan:
Nesibe
ERGAN
Dahili Davalılar:
Gönüle ÖZDAMAR, Hanife AKARKEN, Vefa ERGAN		2.414,38 m2
2024/100Yeniköy Köyü1758BahçeMiras Bırakan:
Arif AKTE
Dahili Davalılar:
Mehmet Akif AKTE,Nurten KAYA, Resul AKTE		687.26 m2
2024/101Yeniköy Köyü17531TarlaEkrem PEŞİN, Yurdagül YALÇIN , Hatun ÖZKAP
Necip PEŞİN, Asım PEŞİN, Yakup PEŞİN,Emine SOYLU		841.31 m2
2024/102Yeniköy Köyü1757BahçeMehmet AKTE13.50 m2
2024/103Yeniköy Köyü1752BahçeGülsüm Akte, Sami Akte, Arif Akte, Kemal Yılmazer, Fadime Kaplan, Üzeyir Yılmazer,
Hüseyin Akte, Mustafa Akte, Talip Akte		311,85 m2
2024/104Yeniköy Köyü17530TarlaKenan YALÇIN604.74 m2
2024/105Yeniköy Köyü17529TarlaPınar ÇETİNKAYA1.235,75 m2
2024/106Yeniköy Köyü1754TarlaHüseyin AKTE657.67 m2
2024/107Yeniköy Köyü17528BahçeSelami BAYRAK669.44 m2
2024/108Yeniköy Köyü1755BahçeMustafa ÜNLÜ
Vasi:
Abdullah ÜNLÜ		1.107,67 m2
2024/109Yeniköy
Köyü		17527TarlaMiras Bırakan:
Emişe Koç
Davalılar:
Mehmet Emin Koç,Iraz Yıldırım,
Kadir Koç, Abdurrahim Koç, Emine Baş
Dahili Davalı:
Ürüfe ÖZTÜRK		1.192,17 m2
2024/110Yeniköy Köyü2193Elma BahçesiMiras Bırakan:
İlhan ÖZTÜRK
Davalılar:
Arif ÖZTÜRK, Erkan ÖZTÜRK
Dahili Davalılar:
Fadime YAVUZ, Sadet ÇELİKKIRAN		979.30 m2
2024/111Eynelli Köyü105270BağHürü BAYSAL, Fatma ÖRDEK, İbrahim Baysal, Yakup Baysal,Abdurrahman Baysal, Tuğçe Yıldız, Miriyan Baysal,Ahmet Baysal, Arif Baysal, Mehmet Baysal,Ratıp Baysal, Güssüm Kaya, Hasan Baysal, Salih Baysal, Yüksel Tüncer, Menekşe Tüncer, Fatma Daşkın142.77 m2
2024/112Eynelli Köyü1053Tarlaİbrahim ORHAN909.55 m2
2024/113Eynelli Köyü1057TarlaMiras Bırakan:
Fikret KAYA
Dahili Davalılar:
Ayşe BAHÇETEPE, Büşra KAYA, Emre ŞEN, Esma İpek ŞEN, Hakan KAYA, Hamdi KAYA, Hamide KAYA, Harun KAYA, Makbule KAYA, Meryem KAYA, Orhan KAYA, Rabia ARISOY		178.68
m2
2024/114Eynelli Köyü1054TarlaMiras Bırakan:
Hacı Mahmut YILDIZ
Dahili Davalılar:
Ahmet MEMİŞ, Ali YILDIZ, Ayşe PEKER, Azime YILMAZ,Bünyamin MEMİŞ, Cennet ÖZ,Cennet ÖZCAN, Emine ÖNER, Emine TENGİÇ, Fatma ECEMİŞ, Fatma GÜL, Fatma KURŞUN, Fazilet AVŞAR, Hamiyet ARSLAN,Hatice TAŞDEMİR, Huriye ARAL,İdris ARSLAN, İnayet CARAN,Mahmure ÇAKMAK, Meryem MEMİŞ, Meryem MEMİŞ, Mustafa YILDIZ,Mühübe ALÇI, Rahime YERLİKAYA,Yusuf Ali MEMİŞ, Zübeyde MEMİŞ		1.117,52 m2
2024/115Eynelli Köyü1058TarlaMiras Bırakanlar:
Naciye Er, Mahir Öner
Davalılar:
Mehmet Öner, Hasan Öner, Zeki Öner, Yurdakul Kılıç, Şevket Öner, Zeynep Altuğ, Emine Öner, Hanife Yardımcı, Fatih Mehmet Öner, Öznur Güldür, Fatma Arıkan
Dahili Davalılar:
Adem ER, Ayşe KESKİN, Baki ÖNER, Emel OSRAL,Erhan ER, Fadime TÜRKAN, Fatma AVCI, Hacer TOPALOĞLU, Hasan ER, İhsan ER, Maksül BOZKURT, Menşur ÖZSAVAŞÇI, Mustafa ÖNER, Nazire KOÇ, Nefise AKKOYUNLU,Nuri ER, Rabia ÖNER, Songül ALTUĞ, Zeynep BAŞ		495.20 m2
2024/116Eynelli Köyü1056TarlaMiras Bırakan:
Arif OSRAL
Dahili Davalılar:
Arif OSRAL, Aynur KOÇER,Aysun KÖSE, Belgin İŞÇEVİREN, Doğan AĞAN, Ebru OSRAL, Fatih OSRAL, Gülbeyaz OSRAL, Gülsen ÖZDEMİR, Hacer ENGİN, Halil AĞAN, Hatice YILDIZ,Hüseyin AĞAN, Keziban TÜRKSEVER,Mehmet AĞAN, Mehtap YÜKSEKER, Metin OSRAL, Müzeyde DAŞKIN,Neriman PAKIR, Nuran YILMAZ,Nurcan ŞENBUDAK, Nurettin OSRAL,Pembe Canan KAISER,Pervin BENGÜ, Sibel OSRAL, Sultan AKTAŞ, Şevki GÜRALTAY,Şükran ERENLER, Yasemin ALTUĞ		270.65 m2
2024/117Eynelli Köyü10511TarlaMiras Bırakan:
Mehmet ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Elife KOÇ, Murat ŞAHBAZ,Mümin ÖZMERT, Nazmiye YILDIZ,Rasim ŞAHBAZ, Salim ŞAHBAZ,Senem ŞENLER, Zeynep ÇAKMAK		166.15 m2
2024/118Eynelli Köyü10571Elma BahçesiMiras Bırakan:
Ali ŞEN
Dahili Davalılar:
Fahri ŞEN, Faruk ŞEN,Fatma YILDIZ, Hacı Ali ŞEN,Hacı Mehmet ŞEN, Meryem ŞEN,Mustafa ŞEN, Nafiye KILIÇ, Şakire ŞEN, Zeynep ŞEN,Zeynep YILDIZ		163.73 m2
2024/119Bademdere Köyü0819TarlaMehmet Ali YILDIRIM524.09 m2
2024/120Eynelli Köyü10526TarlaHasan Hüseyin KARAKAŞ307.96 m2
2024/121Bademdere Köyü0818TarlaMurat Koca, Süleyman Koca, Müğdiye Kurt, İmdat Koca, Gülsiye Güngör189.72 m2
2024/122Eynelli Köyü10538TarlaMiras Bırakan:
Mustafa ALTUĞ
Dahili Davalılar:
Cennet ÇOBAN, Emine ŞAHBAZ,Kamil ALTUĞ, Kazim ALTUĞ, Mehmet ALTUĞ, Murat ALTUĞ, Nüziye BAYSAL, Selami ALTUĞ		754.72 m2
2024/123Bademdere Köyü0816TarlaMiras Bırakan:
Mehmet KOCA
Dahili Davalılar:
Cengiz KOCA, Cihan KOCA, Rebia KOCA, Refika KOCA		1.432,86
m2
2024/124Eynelli Köyü10540BağCumaali BAYGIN394.50 m2
2024/125Bademdere Köyü0817TarlaMurat Koca, Süleyman Koca, Müğdiye Kurt, İmdat Koca, Gülsiye Güngör, Ayhan Metin1.031,27 m2
2024/126Eynelli Köyü10551TarlaMiras Bırakan:
Mustafa DAŞKIN
Dahili Davalılar:
Adem DAŞKIN, Ahmet DAŞKIN, Ahmet ER, Ali ÖNER,Ali Osman DAŞKIN, Ayfer İNCE, Ayhan ER, Ayşe DAŞKIN,Ayşe ERGİN, Ayşegül AKALIN,Azim DAŞKIN, Bekir DAŞKIN, Birsen BAYSAL, Cevdet ER, Duran DAŞKIN, Durdane TAŞDEMİR,Elif TEKE, Emine DAŞKIN, Esma GÜL, Eyup DAŞKIN, Faruk DAŞKIN, Fatma DEMİR,Fatma DENLİ, Fatma ER, Fatma ER, Fatma KIZILTAN, Fatma ŞENLER,Gülbeyaz TÜNCER, Güler ÖZDEMİR, Gülsüm GENÇ, Gülsüm KOÇ,Gülşen CİLA, Gülüzar DAŞKIN, Hanife ÇELİK, Hülya KILIÇ, Hüsne AYDIN, Hüsne CİLA, Mahmut CINCIK, Mehmet DAŞKIN, Mehmet Duran ER, Memnune TAŞPINAR,Muammer DAŞKIN, Mustafa DAŞKIN, Mustafa DAŞKIN, Mustafa ÖNER,Nail ER, Nevin AKÇİN,Niğmet ALÇI, Nizamettin AY,Nurettin DAŞKIN, Nuriye TURGUT,Osman DAŞKIN, Remziye DAŞKIN, Resmiye YILDIZ, Saniye ŞEKER,Sarfinaz DAŞKIN, Songül ÖZMERT,Sultan GÜNGÖR, Sultan ŞAHİN,Süleyman DAŞKIN, Şenay BALLI, Şerife EREN, Şerife OSRAL,Şükran ERGİN, Turgay ÖNER,Turul CINCIK, Zeynep AĞAN, Zeynep BAYSAL		263.82 m2
2024/127Eynelli Köyü10514TarlaMiras Bırakan:
Bayram ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ayfer ŞAHBAZ, Ayşe KAYA,Bilal ŞAHBAZ, Emine ÜNLÜ, Esra KARA, Güzide AKTAŞ, Hakime ŞAHBAZ, İbrahim ÇAM, İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Keziban ÇELİK, Mahmut ŞAHBAZ,Mehmet ŞAHBAZ, Mustafa ÇAM, Mustafa TÜNCER, Müyessem ÇELİK,Nurcan CINCIK, Nuriye İNCİ, Osman ÇAM, Sadet BAYSAL, Semide YAŞAR, Sevda GÜLTEKİN, Sultan YARDIMLI, Sümeyya ÇAM, Tenfide ÇELİK, Ünal ŞAHBAZ,Vedat ŞAHBAZ, Yüksel TURGUT,Zeliha DAŞKIN, Zeynep ŞAHİNER		611.96 m2
2024/128Eynelli Köyü1096TarlaMiras Bırakan:
Bayram ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ayfer ŞAHBAZ, Ayşe KAYA,Bilal ŞAHBAZ, Emine ÜNLÜ, Esra KARA, Güzide AKTAŞ, Hakime ŞAHBAZ, İbrahim ÇAM, İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Keziban ÇELİK, Mahmut ŞAHBAZ,Mehmet ŞAHBAZ, Mustafa ÇAM, Mustafa TÜNCER, Müyessem ÇELİK,Nurcan CINCIK, Nuriye İNCİ, Osman ÇAM, Sadet BAYSAL, Semide YAŞAR, Sevda GÜLTEKİN, Sultan YARDIMLI, Sümeyya ÇAM, Tenfide ÇELİK, Ünal ŞAHBAZ,Vedat ŞAHBAZ, Yüksel TURGUT,Zeliha DAŞKIN, Zeynep ŞAHİNER		1.306,74 m2
2024/129Yeniköy Köyü17537TarlaMiras Bırakan:
Hilmi TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Ayfer CANBOLAT, Bilgin TOKACI,Fatma KÜÇÜKKAHRAMAN, Nazife YILMAZ,Samet TAŞDEMİR, Soner TAŞDEMİR, Tamer TAŞDEMİR, Veli TAŞDEMİR		1.344,39 m2
2024/130Yeniköy Köyü1762TarlaMustafa DURMAZ158.66 m2
2024/131Yeniköy Köyü17515TarlaSayime KARAPINAR Keziban CANTEKİN584.99 m2
2024/132Yeniköy Köyü17516TarlaMiras Bırakan:
Ali YAĞCI
Dahili Davalılar:
Ahmet YAĞCI, Ali TEPELİ, Ali İhsan DEMİRALAY,Gülbahar AKARKEN, Gülsüm DEMİRALAY,Hanife DEMİRALAY, Kaan DEMİRALAY,Lütfiye TOPRAK, Mehmet YAĞCI, Zeynep YAĞCI		371.29 m2
2024/133Bekçili Köyü17717TarlaMiras Bırakan:
Hüseyin PEŞİN
Dahili Davalılar:
Abidin PEŞİN, Ahizer BULAT,Amir PEŞİN, Elife DİLEKCİ, Fadime ÇETİNKAYA, Hüdaverdi PEŞİN,Raziye PEŞİN		983.43 m2
2024/134Yeniköy Köyü17517TarlaMiras Bırakan:
Mehmet AKARKEN
Dahili Davalılar:
Ayşe AKARKEN, Kenan AKARKEN,Mesut AKARKEN, Nihat AKARKEN, Sevim KARPUZ		844.32 m2
2024/135Yeniköy Köyü17538TarlaMiras Bırakan: Cemal TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Hamiyet ÜNSAL, Muhterem TAŞDEMİR,Suna ÖZDOĞAN, Zekiye BAĞCI		88.11 m2
2024/136Eynelli Köyü1172Elma BahçesiNurettin TERLİ144.27 m2
2024/137Eynelli Köyü10513TarlaAyşe KAYA676.21 m2
2024/138Eynelli Köyü1099TarlaMiras Bırakan: Hasan KARAKAŞ
Dahili Davalılar:
Ahmet KARAKAŞ, Ali KARAKAŞ,Ayşe ŞENLER, Bayram KARAKAŞ,Dilek AKKUŞ, Elif DOĞAN, Emine ÜNLÜ, Emrullah YAŞAR,Faruk KARAKAŞ, Fatma İNCE, Fatma TUZ, Fatma YAŞAR,Fatma Nur YAŞAR, Gülhan ÜLGER, Gülşen AĞGÜL, Hacer ŞAHBAZ,Hasan TOROS, Hüseyin KARAKAŞ,İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Lütfiye YAŞAR, Makbule BOĞA, Melike TOROS, Merve YAŞAR,Mustafa TOROS, Mürüvvet PELİT,Nurane KAYA, Nuriye AY,Oğuzhan YAŞAR, Rahime ÇELİK,Ramazan KARAKAŞ, Selman YILDIZ,Sultan YARDIMLI, SümeryaDOĞAN, Şaip YILDIZ, Şerife TOK, Şükriye KORKMAZ, Tarık YILDIZ, Zahide AVŞAR		2.424,35 m2
2024/139Eynelli Köyü10518TarlaMiras Bırakanlar:
Akkadın Güngör, Cevat Altuğ,Hasibe Altuğ
Davalılar:
Suat Altuğ, Tayyar Altuğ
Dahili Davalılar:
Aynur ÖZSÖZ,Gülnur ALTUĞ, Kamil ALTUĞ, Keziban TUNÇ,Mücahit ALTUĞ, Naile ALTUĞ, Önder ALTUĞ, Öznur AKBAY,Seher ALTUĞ, Songül YENİ, Umut Talha DEMİR, Zarife DEMİR		930.18 m2
2024/140Eynelli Köyü12533Elma BahçesiDoğan KARAKAŞ19.91 m2
2024/141Eynelli Köyü10398TarlaMiras Bırakan:
Akkadın YİĞİT
Dahili Davalılar:
Akkadın EKER, Celalettin YİĞİT,İlhamiye KEKİK, Rahim YİĞİT		1.372,96 m2
2024/142Eynelli Köyü10397TarlaMukaddis Özçiçek, Durmuş Özçiçek, Miyaser Özçiçek, Cavit Özçiçek, Zeynep Kocabaş, Lutfiye Özçiçek, Cumaali Özçiçek, Mustafa Özçiçek, Ramazan Özçiçek, Yusuf Özçiçek, İsa Özçiçek, Veysel Özçiçek, Fahrettin Özçiçek, Dursun Güngör, Gülsüm Koç622.76 m2
2024/143Eynelli Köyü12532TarlaMiras Bırakan:
Cafer ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ahmet ŞAHBAZ, Ayşe GEZER,Hacı ŞAHBAZ, Mustafa ŞAHBAZ,Sedat ŞAHBAZ, Süleyman ILDIRAR		15.54 m2
2024/144Eynelli Köyü10524TarlaMiras Bırakan: Gülsüm NERGİZ
Dahili Davalılar:
Aydın NERGİZ, Elif TÜNCER,Ferdi NERGİZ, Hanife MERMER,İsa NERGİZ, Mediha NERGİZ,Rabiye KAYA, Rayım NERGİZ,Zeynep BALAK		162.24 m2
2024/145Eynelli Köyü10564Elma BahçesiAdem ER37.14 m2
2024/146Eynelli Köyü10565TarlaArzı Er, Hayri Er, Şerife Can, Gülsüm Er, Ali Er, Yusuf Er, Hasan Er, Dudu Özdoğan, Adem Er, Fatma Özmert, Elif Yıldız, İbrahim Er, Ülfiye Er, Hatice Daşkın, Ruhican Er719.78 m2
2024/147Eynelli Köyü103494TarlaCennet Ergin,İmran Orhan, Necip Güngör, Ahmet Güngör, Bahtiyar Güngör, İsa Güngör376.71 m2
2024/148Eynelli Köyü103484TarlaMiras Bırakan:
Celal ORHAN
Dahili Davalı:
Fatma EFE, Melek ORHAN, Zübeyde KAHRAMAN		43.48 m2
2024/149Ören Köyü11212TarlaYaşar Ekici, Fatma Gün, Adem Ekici, Cumali Ekici, Meliha Ekici, Ömer Ekici, Burak Ekici, Emir Can Ekici1.416,24 m2
2024/150Ören Köyü1012BahçeAhmet GÜNDAĞ73.32 m2
2024/151Ören Köyü1129TarlaMiras Bırakan:
Ali GÜN
Dahili Davalılar:
Abdullah GÖKLER, Adem GÜN, Ahmet Emre GÖKLER, Ali GÜN, Ali Osman GÜN, Arife GÜN, Ayşe DERMANLI, Ayşe UZAN, Bekir GÖKLER, Bilal GÜN, Elif CANBOLAT, Elif KOÇOĞLU, Esma YARAMIŞ, Fadime GÜN, Fatma SİVRİDAĞ, Hacer KİPER,Mehmet Ali GÜN, Mehmet Enes GÖKLER,Mustafa GÜN, Nilgül GÖKLER,Nurcan GÜN, Nurdan KİLİT, Nursel KESKİN, Üzeyir GÖKLER,Veysel GÜN, Zekeriya GÖKLER		1.357,59 m2
2024/152Ören Köyü10151Bahçeİhsan VURAL91.76 m2
2024/153Bereketli Mah.2791Elma BahçesiMiras Bırakanlar:
Akkadın TAMER,Ganime ÇETİNKAYA, Hasan KARACA, Zale AFŞAR
Davalılar:
Ahmet GÜNDAĞ, Arif KARACA, Ayhan KARACA,AyşeYAŞAR, Bekir ÇETİNKAYA, Cemalettin KARACA, Cuma KARACA, Fadime ÇETİNKAYA, Hülya YILDIZ, İhsan KARACA, Mikdat KARACA, Mithat KARACA, Mithat KARACA, Muharrem KARACA, Murat GÜNDAĞ, Murat KARACA, Murat KARACA
Dahili Davalılar:
Abdulkadir GÜN, Abdurrahman AVŞAR,Adile DİREKTAŞ, Ahmet AFŞAR, Ahmet TAMER, Ali TAMER, Ali İhsan AFŞAR, Emrah GÜN, Fatma BALOĞLU, Fatma ONGUN,Fatma YALÇINKAYA, Fevzi AKKAN, Gülçin KARACA, Gülhan TAMER, Hanife AKTAŞ, Hasan Hüsnü AFŞAR, İbrahim GÜN, İlhan AKKAN, Mehmet AFŞAR, Mehmet Duran GÜN, Meliha GÜN, Merve KAPLAN, Meyrem ÇETİNKAYA, Mustafa ÇETİNKAYA, Müzeyyen KAYMAZ,Remzi AKKAN, Seyit KAPLAN, Taner TAMER, Tarık GÜN, Tarık TAMER, Tayyibe DEMİR, Yakup GÜN, Yaşar GÜN, Yusuf AKKAN,Zeynep TAMER		921.20 m2
2024/154Ören Köyü10134BahçeMelahat Ayaz, Mehmet Vural, İsmail Vural, Seher Çiloğlu, Abdullah Vural, Mesut Vural, Sibel İçel, Fatma Vural3.023,61 m2
2024/155Ören Köyü1015BahçeMümüş UYSAL836.07 m2
2024/156Bereketli Mah.2811TarlaNurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER24.18 m2
2024/157Bereketli Mah.2681Elma BahçesiMiras Bırakan:
Mehmet TOR
Dahili Davalı:
Abdullah TOR, Güllü DEMİR,Kamuran TOR,Neriman DEMİR, Yusuf TOR		322.98 m2
2024/158Bereketli Mah.2814TarlaFahrettin İNCİ608.36
m2
2024/159Bereketli Mah.2712Elma BahçesiFahrettin İNCİ288.03 m2
2024/160Maden Mah.3541Elma BahçesiMiras Bırakan:
Nazmi GÜNEŞ
Dahili Davalılar:
Elif GÜNEŞ, Esma DERMANLI, Fatma KÖRKOCA, Ömer ALICI, Rumeysa GÜNEŞ, Sultan GÜNEŞ		233.06 m2
2024/161Bereketli Mah.2714TarlaNurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER135.49 m2
2024/162Bereketli Mah.2776TarlaNurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER233.65 m2
2024/163Çardacık Köyü11728TarlaMehmet AKKAŞ, Sadettin YILMAZ1.408,56 m2
2024/164Bereketli Mah.27911Elma BahçesiLakif TEMEL79.87 m2
2024/165Bereketli Mah.32237TarlaSüleyman ALAKUŞ3.25 m2
2024/166Bereketli Mah.2711Elma BahçesiNurettin İnci, Şerafettin İnci
Fahrettinİnci, Mehmet İnci		622.75 m2
2024/167Maden Mah.35119Elma BahçesiMiras Bırakan:
Mustafa İNKAYA
Dahili Davalılar:
Gülden İNKAYA,Aytaç İNKAYA, Aytaç Hakan İNKAYA,Pınar İNKAYA, Yonca İNKAYA, Mustafa İNKAYA,Burak Can İNKAYA		879.36 m2
2024/168Bereketli Mah.32236TarlaSüleyman ALAKUŞ109.58 m2
2024/169Bereketli Mah.2921Üzüm BağıOsman UĞUR503.60 m2
2024/170Bereketli Mah.2813TarlaNurettin İNCİ, Şerafettin İNCİ,
FahrettinİNCİ, Mehmet İNCİ		19.04 m2
2024/171Bereketli Mah.32278Tarlaİhsan OLUK284.13 m2
2024/172Bereketli Mah.2934Üzüm BağıSelahattin UĞUR336 m2
2024/173Bereketli Mah.32235TarlaYaşar SERTTAŞ, Mehmet SERTTAŞ, Hamiyet BAYKAN7.66 m2
2024/174Kavaklıgöl Köyü12470TarlaAli ÜZÜMCÜ, Ramazan ÜZÜMCÜ, Havva AYMERGEN5.80 m2
2024/175Kavaklıgöl Köyü1244TarlaTahsin YILMAZ12.80 m2
2024/176Orhaniye Köyü10275TarlaMiras Bırakanlar: Bayram BAYHAN, Hüsamettin BAYHAN, Nahit BAYHAN, Ömer BAYHAN Davalılar: Bilal BAYHAN, Çoşkun BAYHAN, Gülay MUTLU, Hakan BAYHAN,Hayrettin BAYHAN, Hürü KILIÇ,İdris BAYHAN, İsa BAYHAN,Kahraman BAYHAN, Mehriye CEYHAN,Seyfi BAYHAN, Yılmaz BAYHAN Miras Bırakanlar: Azime BAYHAN,Ece KARAMARLI,Yıldız KALIPCI, Erhan BAYHAN,Ercan BAYHAN, Emine BAYHAN, Mesut BAYHAN, Refah BAYHAN, Tuğba ÇOBAN,Derya BAYHAN, Özlem BAYHAN, Özden KOÇ393.06 m2
2024/177Kavaklıgöl Köyü12441TarlaHacı CERİT151.55 m2
2024/178Kavaklıgöl Köyü12469TarlaRüştü ERİKCİ, Ramazan ERİKCİ, Oğuzhan ERİKCİ7.63 m2
2024/179Kavaklıgöl Köyü1245TarlaSebahat TUNCER279.65 m2
2024/180Eynelli Köyü12419TarlaMiras Bırakan:
Mümtaz YILDIZ
Dahili Davalılar:
Nebahat KURŞUN,Metin YILDIZ,Fatma YILDIZ, Hasanali YILDIZ, Sebahat VURAL, Faruk YILDIZ,Emine ÖZÇİÇEK, Elife ÇAKMAK,Özlem YAVUZ, Mümtaz YILDIZ,Hüseyin YILDIZ		1.125,17 m2
2024/181Yelatan Köyü19411TarlaKuddusi AYDEMİR83.98 m2
2024/182Yelatan Köyü19410TarlaMiras Bırakan:
Mehmet AYDEMİR
Dahili Davalılar:
Fadime AYDEMİR, Saliha AKYÜZ, Yakup AYDEMİR, Aynur ÖZKAYA,Fatma ÖZKAYA, Zeki AYDEMİR		693.44 m2
2024/183Sulucaova Köyü1208TarlaAyşe YAPRAK521.35 m2
2024/184Sulucaova Köyü1145TarlaBurhan TİPİ1.770,81 m2
2024/185Sulucaova Köyü1205TarlaBurhan TİPİ382.67 m2
2024/186Sulucaova Köyü12016TarlaSultan TEPE712.07 m2
2024/187Sulucaova Köyü1131Tarlaİbrahim KIZILDENİZ1.533,20 m2
2024/188Sulucaova Köyü12015TarlaMevlüt YAPRAK644.67 m2
2024/189Sulucaova Köyü1216TarlaTahsin GÜMÜŞ, Hürü ZEYBEK, Halit AKTAŞ, Emine İLHAN, Gülcan AKTAŞ GEZGİNCİ, Celal AKTAŞ1.034,18 m2
2024/190Sulucaova Köyü1219TarlaYaşar CEYLAN, Muzaffer CEYLAN, Cemile KORKMAZ, Zahide KARABULUT, Sibel KESKİN, Hakan CEYLAN, Serkan CEYLAN, Sultan CEYLAN606.06 m2
2024/191Sulucaova Köyü1202TarlaCeybe SELÇİK, Mübetcel SELÇİK, Cengiz SELÇUK,Ramiz SELÇUK, Özkan SELÇUK, Fatma TİPİ949.34 m2
2024/192Orhaniye Köyü10254TarlaMiras Bırakan:
Ramazan BATIR Dahili Davalılar:
İsmail BATIR, Leyla ŞIK, Sadık BATIR, Ahmet BATIR,Çiğdem KALKAN, Uğur BATIR, Gürcan BATIR, Gökhan BATIR		671,81 m2
2024/193Orhaniye Köyü10262TarlaGülderen ŞAHİN823.05 m2
2024/194Orhaniye Köyü10256TarlaMiras Bırakanlar: Bayram BAYHAN, Hüsamettin BAYHAN, Nahit BAYHAN, Ömer BAYHAN
Davalılar:
Bilal BAYHAN, Çoşkun BAYHAN, Gülay MUTLU, Hakan BAYHAN,Hayrettin BAYHAN, Hürü KILIÇ,İdris BAYHAN, İsa BAYHAN,Kahraman BAYHAN, Mehriye CEYHAN,Seyfi BAYHAN, Yılmaz BAYHAN
Miras Bırakanlar:
Azime BAYHAN,Ece KARAMARLI,Yıldız KALIPCI, Erhan BAYHAN,Ercan BAYHAN, Emine BAYHAN, Mesut BAYHAN, Refah BAYHAN, Tuğba ÇOBAN,Derya BAYHAN, Özlem BAYHAN, Özden KOÇ		1.594,63 m2
2024/195Orhaniye Köyü10250TarlaMiras Bırakan:
Gülüzar BAYHAN
Davalı:
Muzaffer YAŞAR Dahili Davalılar:
Nezaket ORHAN, Asine YILMAZ,Hamit BAYHAN, Süreyya DEMİRCİ,Sevim ŞAHİN, Şekür BAYHAN,Yasemin EREN, Yasin BAYHAN, Gamze AVGIN		596,94 m2
2024/196Orhaniye Köyü10257TarlaMiras Bırakan:
Salih BAYHAN
Dahili Davalılar:
Demime İPEK, Meliha KÜPELİ,Yurdal BAYHAN, Fadime BAYHAN,Nejla ÖZTÜRK, Güldane ÇALKAN, Durdane BAYHAN, Adnan BAYHAN, Zehra ÖZŞAHİN, Feride BAYHAN, Fatma DURSUN, Osman KUYUMCU, Ömer KUYUMCU, Ramazan KUYUMCU, Müjgan MAVİ, Nurcan ÇELİK,Huriser BAYHAN, Gülbahar AKSOYLU,İrfan ÇALKAN, Seda ÇALKAN, Fatih ÇALKAN, Atakan ÇALKAN, Esra ÇALKAN KAYA, Eda KARAİSAOĞLU		23.74 m2
2024/197Sulucaova Köyü11816TarlaBurhan TİPİ870.92 m2
2024/198Orhaniye Köyü10248TarlaHalil YAŞAR532.69 m2
2024/199Orhaniye Köyü10247TarlaMevlüt ALTINOLUK404.48 m2
2024/200Orhaniye Köyü10240TarlaBünyami ÇELİK484.03 m2
2024/201Orhaniye Köyü10237TarlaHatun AKSOYLU334.66 m2
2024/202Orhaniye Köyü10236TarlaYüksel SOY529.52 m2
2024/203Çardacık Köyü10136TarlaMiras Bırakan:
Nazlı Demirel
Davalılar:
Keziban Akpinar, Sevgi Türk, Tayip Tahir Akpinar, Muhsin Akpinar, Perihan Karapınar
Dahili Davalılar:
Abdullah DEMİREL, Orhan DEMİREL,Burhan DEMİREL, Tolgahan DEMİREL		1.092,73 m2
2024/204Çardacık Köyü10185TarlaFadime Özkaya, Ali Özkaya, Mahmut Özkaya,Mesut Özkaya,Ramazan Özkaya ,Ayşe Peşin896.88 m2
2024/205Çardacık Köyü10153TarlaMiras Bırakanlar:
Mustafa Altay, Nazenti Üzümcü,
Davalılar:
Ferhat Altay, İbrahim Altay ,Fatma Er
Dahili Davalılar:
Huriye ALTAY, Mürvet ÇELİK, Rabia KAYA, Muhammet ALTAY, Arif ALTAY,Fatih ALTAY, Naime KARADAĞ, Hatice DOĞAN, Mehmet ÜZÜMCÜ, Navise KURUÇAY		662.13 m2
2024/206Çardacık Köyü10154TarlaFadime Özkaya, Ali Özkaya, Mahmut Özkaya,Mesut Özkaya,Ramazan Özkaya ,Ayşe Peşin608.88 m2
2024/207Çardacık Köyü10151TarlaServet ER683.90 m2
2024/208Çardacık Köyü1187TarlaNecla Türk, Zülbiye Aktaş, Galib Türk, Nazmiye Karaboğa Seyhan Arıkan, Harun Türk, Adil Türk98.43 m2
2024/209Çardacık Köyü10139TarlaMiras Bırakan:Muzaffer YILMAZ
Dahili Davalılar:
Ferdane YILMAZ, Sultan IŞIK,Recep YILMAZ, Habibe ÖZDEMİR, Zühtü YILMAZ, İnayet ÖZKAYA		481.02 m2
2024/210Çardacık Köyü10152TarlaMiras Bırakan:
Ali ALTAY
Dahili Davalılar:
Mehmet ALTAY, Ahmet Duran ALTAY,Ömer ALTAY, Eşe BAŞER,Fatma ALTAY, Refika AKTAŞ,Ayfer DURMAZ, Emine YÜKSEL,Ercan ÖZ		1.479,92 m2
2024/211Çardacık Köyü10138TarlaMiras Bırakan:
Hasan ARIKAN
Dahili Davalılar:
Güngör ARIKAN, Fahriye ÖZKAYA,Ayşe YÖRÜTMEN, Mahmut ARIKAN,Mehmet Turan ARIKAN, Zeynep ARIKAN,Ayşe ARIKAN, Rezan TOPRAK, Hakan ARIKAN, Günay ARIKAN, Güngör ARIKAN,Hasan ARIKAN, Zeynep KILIK		939.97 m2
2024/212Çardacık Köyü10135TarlaMustafa ÖZMEN, Nihat ÖZMEN830.93 m2
2024/213Çardacık Köyü10155TarlaMiras Bırakan:
Osman ÖZKAYA
Dahili Davalılar:
Özcan ÖZKAYA,Üzeir ÖZKAYA,Turan ÖZKAYA, Şaban ÖZKAYA,Şerife AKDUVAN, Özgül ÇETİN,Aniş ESER		2.195,47 m2
2024/214Çardacık Köyü1167TarlaDuran ÖZEN325.84 m2
2024/215Çardacık Köyü11731Tarlaİbrahim ALTAY2.08 m2
2024/216Çardacık Köyü101126TarlaAdile YILMAZ, Emine YILMAZ1.359,55 m2
2024/217Çardacık Köyü10183TarlaMehmet Duran ÇETİN3.192,05 m2
2024/218Çardacık Köyü10184TarlaMehmet Duran ÇETİN1.135,66 m2
2024/219Çardacık Köyü1188TarlaSadettin YILMAZ915.35 m2
2024/220Çardacık Köyü10175TarlaSadettin YILMAZ2.90 m2
2024/221Çardacık Köyü10176TarlaRamazan ARIKAN, Yasin ARIKAN38.70 m2
2024/222Çardacık Köyü1189TarlaMehmet Duran ÇETİN2.91 m2
2024/223Çardacık Köyü1177TarlaUğur AKTAŞ646.56 m2
2024/224Çardacık Köyü1176TarlaEmine YILMAZ1.485,23 m2
2024/225Çardacık Köyü1175TarlaMahmut Aktaş, Zarife Erikci, Fazilet Gül, Emiş Kılıç, Rabiye Kılıç184.42 m2
2024/226Çardacık Köyü11723TarlaMeliha GÜVEN10.57 m2
2024/227Çardacık Köyü11727TarlaSaniye YILMAZCAN786.79 m2
2024/228Çardacık Köyü11729TarlaSadettin YILMAZ52.36 m

#ilangovtr BASIN NO: ILN02100938