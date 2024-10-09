T.C. Çamardı Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇAMARDIASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/94

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar ve dahili davalılar aleyhine açılan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, bu davalarda husumetin davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, dava açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Çamardı şubesine hak sahipleri adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/09/2024