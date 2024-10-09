T.C. Çamardı Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. ÇAMARDIASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/94
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar ve dahili davalılar aleyhine açılan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, bu davalarda husumetin davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, dava açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Çamardı şubesine hak sahipleri adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/09/2024
|Esas No
|Köy/Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Davalılar/Dahili Davalılar
|İrtifak Alanı (m2)
|2024/94
|Maden Mah.
|351
|13
|Elma Bahçesi
|Güner ERGİN, Harun ERGİN, Mehmet ERGİN, Zehra MAVİ, Mübeccel ULUKAN, Yüksel ERGİN, Gökcen KİPER, Hamiyet ERGİN EKE, İhsan ERGİN, Cengizhan ERGİN, Kadriye ERGİN, Hülya YILDIZ, Handan ERGİN AY, Fatma ERGİN USLULAR, Melahat ÖKTEM
|110.27 m2
|2024/95
|Yeniköy Köyü
|175
|14
|Tarla
|Gülsüm AKTE, Sami AKTE, Arif AKTE, Kemal YILMAZER, Fadime KAPLAN, Üzeyir YILMAZER,
Hüseyin AKTE, Mustafa AKTE, Talip AKTE
|995,32 m2
|2024/96
|Yeniköy Köyü
|175
|36
|Tarla
|Miras Bırakan:
Hilmi TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Ayfer CANBOLAT, Bilgin TOKACI,Fatma KÜÇÜKKAHRAMAN, Nazife YILMAZ,Samet TAŞDEMİR, Soner TAŞDEMİR, Tamer TAŞDEMİR, Veli TAŞDEMİR
|1.185,02 m2
|2024/97
|Yeniköy
Köyü
|175
|34
|Tarla
|Miras Bırakan:
Kerim TOPRAK
Dahili Davalılar:
Ayşe CANTEKİN, Emiş DURSUN, Fadime MADEN, Hatice KUŞBACAK, İbrahim TOPRAK, Mesut TOPRAK, Sevim GÜPGÜP, Şerife AKGÜNEŞ
|683.26 m2
|2024/98
|Yeniköy
Köyü
|175
|11
|Tarla
|Mehmet
BAYRAK
|1.285,34 m2
|2024/99
|Yeniköy
Köyü
|175
|33
|Tarla
|Miras Bırakan:
Nesibe
ERGAN
Dahili Davalılar:
Gönüle ÖZDAMAR, Hanife AKARKEN, Vefa ERGAN
|2.414,38 m2
|2024/100
|Yeniköy Köyü
|175
|8
|Bahçe
|Miras Bırakan:
Arif AKTE
Dahili Davalılar:
Mehmet Akif AKTE,Nurten KAYA, Resul AKTE
|687.26 m2
|2024/101
|Yeniköy Köyü
|175
|31
|Tarla
|Ekrem PEŞİN, Yurdagül YALÇIN , Hatun ÖZKAP
Necip PEŞİN, Asım PEŞİN, Yakup PEŞİN,Emine SOYLU
|841.31 m2
|2024/102
|Yeniköy Köyü
|175
|7
|Bahçe
|Mehmet AKTE
|13.50 m2
|2024/103
|Yeniköy Köyü
|175
|2
|Bahçe
|Gülsüm Akte, Sami Akte, Arif Akte, Kemal Yılmazer, Fadime Kaplan, Üzeyir Yılmazer,
Hüseyin Akte, Mustafa Akte, Talip Akte
|311,85 m2
|2024/104
|Yeniköy Köyü
|175
|30
|Tarla
|Kenan YALÇIN
|604.74 m2
|2024/105
|Yeniköy Köyü
|175
|29
|Tarla
|Pınar ÇETİNKAYA
|1.235,75 m2
|2024/106
|Yeniköy Köyü
|175
|4
|Tarla
|Hüseyin AKTE
|657.67 m2
|2024/107
|Yeniköy Köyü
|175
|28
|Bahçe
|Selami BAYRAK
|669.44 m2
|2024/108
|Yeniköy Köyü
|175
|5
|Bahçe
|Mustafa ÜNLÜ
Vasi:
Abdullah ÜNLÜ
|1.107,67 m2
|2024/109
|Yeniköy
Köyü
|175
|27
|Tarla
|Miras Bırakan:
Emişe Koç
Davalılar:
Mehmet Emin Koç,Iraz Yıldırım,
Kadir Koç, Abdurrahim Koç, Emine Baş
Dahili Davalı:
Ürüfe ÖZTÜRK
|1.192,17 m2
|2024/110
|Yeniköy Köyü
|219
|3
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakan:
İlhan ÖZTÜRK
Davalılar:
Arif ÖZTÜRK, Erkan ÖZTÜRK
Dahili Davalılar:
Fadime YAVUZ, Sadet ÇELİKKIRAN
|979.30 m2
|2024/111
|Eynelli Köyü
|105
|270
|Bağ
|Hürü BAYSAL, Fatma ÖRDEK, İbrahim Baysal, Yakup Baysal,Abdurrahman Baysal, Tuğçe Yıldız, Miriyan Baysal,Ahmet Baysal, Arif Baysal, Mehmet Baysal,Ratıp Baysal, Güssüm Kaya, Hasan Baysal, Salih Baysal, Yüksel Tüncer, Menekşe Tüncer, Fatma Daşkın
|142.77 m2
|2024/112
|Eynelli Köyü
|105
|3
|Tarla
|İbrahim ORHAN
|909.55 m2
|2024/113
|Eynelli Köyü
|105
|7
|Tarla
|Miras Bırakan:
Fikret KAYA
Dahili Davalılar:
Ayşe BAHÇETEPE, Büşra KAYA, Emre ŞEN, Esma İpek ŞEN, Hakan KAYA, Hamdi KAYA, Hamide KAYA, Harun KAYA, Makbule KAYA, Meryem KAYA, Orhan KAYA, Rabia ARISOY
|178.68
m2
|2024/114
|Eynelli Köyü
|105
|4
|Tarla
|Miras Bırakan:
Hacı Mahmut YILDIZ
Dahili Davalılar:
Ahmet MEMİŞ, Ali YILDIZ, Ayşe PEKER, Azime YILMAZ,Bünyamin MEMİŞ, Cennet ÖZ,Cennet ÖZCAN, Emine ÖNER, Emine TENGİÇ, Fatma ECEMİŞ, Fatma GÜL, Fatma KURŞUN, Fazilet AVŞAR, Hamiyet ARSLAN,Hatice TAŞDEMİR, Huriye ARAL,İdris ARSLAN, İnayet CARAN,Mahmure ÇAKMAK, Meryem MEMİŞ, Meryem MEMİŞ, Mustafa YILDIZ,Mühübe ALÇI, Rahime YERLİKAYA,Yusuf Ali MEMİŞ, Zübeyde MEMİŞ
|1.117,52 m2
|2024/115
|Eynelli Köyü
|105
|8
|Tarla
|Miras Bırakanlar:
Naciye Er, Mahir Öner
Davalılar:
Mehmet Öner, Hasan Öner, Zeki Öner, Yurdakul Kılıç, Şevket Öner, Zeynep Altuğ, Emine Öner, Hanife Yardımcı, Fatih Mehmet Öner, Öznur Güldür, Fatma Arıkan
Dahili Davalılar:
Adem ER, Ayşe KESKİN, Baki ÖNER, Emel OSRAL,Erhan ER, Fadime TÜRKAN, Fatma AVCI, Hacer TOPALOĞLU, Hasan ER, İhsan ER, Maksül BOZKURT, Menşur ÖZSAVAŞÇI, Mustafa ÖNER, Nazire KOÇ, Nefise AKKOYUNLU,Nuri ER, Rabia ÖNER, Songül ALTUĞ, Zeynep BAŞ
|495.20 m2
|2024/116
|Eynelli Köyü
|105
|6
|Tarla
|Miras Bırakan:
Arif OSRAL
Dahili Davalılar:
Arif OSRAL, Aynur KOÇER,Aysun KÖSE, Belgin İŞÇEVİREN, Doğan AĞAN, Ebru OSRAL, Fatih OSRAL, Gülbeyaz OSRAL, Gülsen ÖZDEMİR, Hacer ENGİN, Halil AĞAN, Hatice YILDIZ,Hüseyin AĞAN, Keziban TÜRKSEVER,Mehmet AĞAN, Mehtap YÜKSEKER, Metin OSRAL, Müzeyde DAŞKIN,Neriman PAKIR, Nuran YILMAZ,Nurcan ŞENBUDAK, Nurettin OSRAL,Pembe Canan KAISER,Pervin BENGÜ, Sibel OSRAL, Sultan AKTAŞ, Şevki GÜRALTAY,Şükran ERENLER, Yasemin ALTUĞ
|270.65 m2
|2024/117
|Eynelli Köyü
|105
|11
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mehmet ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Elife KOÇ, Murat ŞAHBAZ,Mümin ÖZMERT, Nazmiye YILDIZ,Rasim ŞAHBAZ, Salim ŞAHBAZ,Senem ŞENLER, Zeynep ÇAKMAK
|166.15 m2
|2024/118
|Eynelli Köyü
|105
|71
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakan:
Ali ŞEN
Dahili Davalılar:
Fahri ŞEN, Faruk ŞEN,Fatma YILDIZ, Hacı Ali ŞEN,Hacı Mehmet ŞEN, Meryem ŞEN,Mustafa ŞEN, Nafiye KILIÇ, Şakire ŞEN, Zeynep ŞEN,Zeynep YILDIZ
|163.73 m2
|2024/119
|Bademdere Köyü
|0
|819
|Tarla
|Mehmet Ali YILDIRIM
|524.09 m2
|2024/120
|Eynelli Köyü
|105
|26
|Tarla
|Hasan Hüseyin KARAKAŞ
|307.96 m2
|2024/121
|Bademdere Köyü
|0
|818
|Tarla
|Murat Koca, Süleyman Koca, Müğdiye Kurt, İmdat Koca, Gülsiye Güngör
|189.72 m2
|2024/122
|Eynelli Köyü
|105
|38
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mustafa ALTUĞ
Dahili Davalılar:
Cennet ÇOBAN, Emine ŞAHBAZ,Kamil ALTUĞ, Kazim ALTUĞ, Mehmet ALTUĞ, Murat ALTUĞ, Nüziye BAYSAL, Selami ALTUĞ
|754.72 m2
|2024/123
|Bademdere Köyü
|0
|816
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mehmet KOCA
Dahili Davalılar:
Cengiz KOCA, Cihan KOCA, Rebia KOCA, Refika KOCA
|1.432,86
m2
|2024/124
|Eynelli Köyü
|105
|40
|Bağ
|Cumaali BAYGIN
|394.50 m2
|2024/125
|Bademdere Köyü
|0
|817
|Tarla
|Murat Koca, Süleyman Koca, Müğdiye Kurt, İmdat Koca, Gülsiye Güngör, Ayhan Metin
|1.031,27 m2
|2024/126
|Eynelli Köyü
|105
|51
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mustafa DAŞKIN
Dahili Davalılar:
Adem DAŞKIN, Ahmet DAŞKIN, Ahmet ER, Ali ÖNER,Ali Osman DAŞKIN, Ayfer İNCE, Ayhan ER, Ayşe DAŞKIN,Ayşe ERGİN, Ayşegül AKALIN,Azim DAŞKIN, Bekir DAŞKIN, Birsen BAYSAL, Cevdet ER, Duran DAŞKIN, Durdane TAŞDEMİR,Elif TEKE, Emine DAŞKIN, Esma GÜL, Eyup DAŞKIN, Faruk DAŞKIN, Fatma DEMİR,Fatma DENLİ, Fatma ER, Fatma ER, Fatma KIZILTAN, Fatma ŞENLER,Gülbeyaz TÜNCER, Güler ÖZDEMİR, Gülsüm GENÇ, Gülsüm KOÇ,Gülşen CİLA, Gülüzar DAŞKIN, Hanife ÇELİK, Hülya KILIÇ, Hüsne AYDIN, Hüsne CİLA, Mahmut CINCIK, Mehmet DAŞKIN, Mehmet Duran ER, Memnune TAŞPINAR,Muammer DAŞKIN, Mustafa DAŞKIN, Mustafa DAŞKIN, Mustafa ÖNER,Nail ER, Nevin AKÇİN,Niğmet ALÇI, Nizamettin AY,Nurettin DAŞKIN, Nuriye TURGUT,Osman DAŞKIN, Remziye DAŞKIN, Resmiye YILDIZ, Saniye ŞEKER,Sarfinaz DAŞKIN, Songül ÖZMERT,Sultan GÜNGÖR, Sultan ŞAHİN,Süleyman DAŞKIN, Şenay BALLI, Şerife EREN, Şerife OSRAL,Şükran ERGİN, Turgay ÖNER,Turul CINCIK, Zeynep AĞAN, Zeynep BAYSAL
|263.82 m2
|2024/127
|Eynelli Köyü
|105
|14
|Tarla
|Miras Bırakan:
Bayram ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ayfer ŞAHBAZ, Ayşe KAYA,Bilal ŞAHBAZ, Emine ÜNLÜ, Esra KARA, Güzide AKTAŞ, Hakime ŞAHBAZ, İbrahim ÇAM, İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Keziban ÇELİK, Mahmut ŞAHBAZ,Mehmet ŞAHBAZ, Mustafa ÇAM, Mustafa TÜNCER, Müyessem ÇELİK,Nurcan CINCIK, Nuriye İNCİ, Osman ÇAM, Sadet BAYSAL, Semide YAŞAR, Sevda GÜLTEKİN, Sultan YARDIMLI, Sümeyya ÇAM, Tenfide ÇELİK, Ünal ŞAHBAZ,Vedat ŞAHBAZ, Yüksel TURGUT,Zeliha DAŞKIN, Zeynep ŞAHİNER
|611.96 m2
|2024/128
|Eynelli Köyü
|109
|6
|Tarla
|Miras Bırakan:
Bayram ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ayfer ŞAHBAZ, Ayşe KAYA,Bilal ŞAHBAZ, Emine ÜNLÜ, Esra KARA, Güzide AKTAŞ, Hakime ŞAHBAZ, İbrahim ÇAM, İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Keziban ÇELİK, Mahmut ŞAHBAZ,Mehmet ŞAHBAZ, Mustafa ÇAM, Mustafa TÜNCER, Müyessem ÇELİK,Nurcan CINCIK, Nuriye İNCİ, Osman ÇAM, Sadet BAYSAL, Semide YAŞAR, Sevda GÜLTEKİN, Sultan YARDIMLI, Sümeyya ÇAM, Tenfide ÇELİK, Ünal ŞAHBAZ,Vedat ŞAHBAZ, Yüksel TURGUT,Zeliha DAŞKIN, Zeynep ŞAHİNER
|1.306,74 m2
|2024/129
|Yeniköy Köyü
|175
|37
|Tarla
|Miras Bırakan:
Hilmi TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Ayfer CANBOLAT, Bilgin TOKACI,Fatma KÜÇÜKKAHRAMAN, Nazife YILMAZ,Samet TAŞDEMİR, Soner TAŞDEMİR, Tamer TAŞDEMİR, Veli TAŞDEMİR
|1.344,39 m2
|2024/130
|Yeniköy Köyü
|176
|2
|Tarla
|Mustafa DURMAZ
|158.66 m2
|2024/131
|Yeniköy Köyü
|175
|15
|Tarla
|Sayime KARAPINAR Keziban CANTEKİN
|584.99 m2
|2024/132
|Yeniköy Köyü
|175
|16
|Tarla
|Miras Bırakan:
Ali YAĞCI
Dahili Davalılar:
Ahmet YAĞCI, Ali TEPELİ, Ali İhsan DEMİRALAY,Gülbahar AKARKEN, Gülsüm DEMİRALAY,Hanife DEMİRALAY, Kaan DEMİRALAY,Lütfiye TOPRAK, Mehmet YAĞCI, Zeynep YAĞCI
|371.29 m2
|2024/133
|Bekçili Köyü
|177
|17
|Tarla
|Miras Bırakan:
Hüseyin PEŞİN
Dahili Davalılar:
Abidin PEŞİN, Ahizer BULAT,Amir PEŞİN, Elife DİLEKCİ, Fadime ÇETİNKAYA, Hüdaverdi PEŞİN,Raziye PEŞİN
|983.43 m2
|2024/134
|Yeniköy Köyü
|175
|17
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mehmet AKARKEN
Dahili Davalılar:
Ayşe AKARKEN, Kenan AKARKEN,Mesut AKARKEN, Nihat AKARKEN, Sevim KARPUZ
|844.32 m2
|2024/135
|Yeniköy Köyü
|175
|38
|Tarla
|Miras Bırakan: Cemal TAŞDEMİR
Dahili Davalılar:
Hamiyet ÜNSAL, Muhterem TAŞDEMİR,Suna ÖZDOĞAN, Zekiye BAĞCI
|88.11 m2
|2024/136
|Eynelli Köyü
|117
|2
|Elma Bahçesi
|Nurettin TERLİ
|144.27 m2
|2024/137
|Eynelli Köyü
|105
|13
|Tarla
|Ayşe KAYA
|676.21 m2
|2024/138
|Eynelli Köyü
|109
|9
|Tarla
|Miras Bırakan: Hasan KARAKAŞ
Dahili Davalılar:
Ahmet KARAKAŞ, Ali KARAKAŞ,Ayşe ŞENLER, Bayram KARAKAŞ,Dilek AKKUŞ, Elif DOĞAN, Emine ÜNLÜ, Emrullah YAŞAR,Faruk KARAKAŞ, Fatma İNCE, Fatma TUZ, Fatma YAŞAR,Fatma Nur YAŞAR, Gülhan ÜLGER, Gülşen AĞGÜL, Hacer ŞAHBAZ,Hasan TOROS, Hüseyin KARAKAŞ,İbrahim ŞAHBAZ, İsmail ŞAHBAZ,Lütfiye YAŞAR, Makbule BOĞA, Melike TOROS, Merve YAŞAR,Mustafa TOROS, Mürüvvet PELİT,Nurane KAYA, Nuriye AY,Oğuzhan YAŞAR, Rahime ÇELİK,Ramazan KARAKAŞ, Selman YILDIZ,Sultan YARDIMLI, SümeryaDOĞAN, Şaip YILDIZ, Şerife TOK, Şükriye KORKMAZ, Tarık YILDIZ, Zahide AVŞAR
|2.424,35 m2
|2024/139
|Eynelli Köyü
|105
|18
|Tarla
|Miras Bırakanlar:
Akkadın Güngör, Cevat Altuğ,Hasibe Altuğ
Davalılar:
Suat Altuğ, Tayyar Altuğ
Dahili Davalılar:
Aynur ÖZSÖZ,Gülnur ALTUĞ, Kamil ALTUĞ, Keziban TUNÇ,Mücahit ALTUĞ, Naile ALTUĞ, Önder ALTUĞ, Öznur AKBAY,Seher ALTUĞ, Songül YENİ, Umut Talha DEMİR, Zarife DEMİR
|930.18 m2
|2024/140
|Eynelli Köyü
|125
|33
|Elma Bahçesi
|Doğan KARAKAŞ
|19.91 m2
|2024/141
|Eynelli Köyü
|103
|98
|Tarla
|Miras Bırakan:
Akkadın YİĞİT
Dahili Davalılar:
Akkadın EKER, Celalettin YİĞİT,İlhamiye KEKİK, Rahim YİĞİT
|1.372,96 m2
|2024/142
|Eynelli Köyü
|103
|97
|Tarla
|Mukaddis Özçiçek, Durmuş Özçiçek, Miyaser Özçiçek, Cavit Özçiçek, Zeynep Kocabaş, Lutfiye Özçiçek, Cumaali Özçiçek, Mustafa Özçiçek, Ramazan Özçiçek, Yusuf Özçiçek, İsa Özçiçek, Veysel Özçiçek, Fahrettin Özçiçek, Dursun Güngör, Gülsüm Koç
|622.76 m2
|2024/143
|Eynelli Köyü
|125
|32
|Tarla
|Miras Bırakan:
Cafer ŞAHBAZ
Dahili Davalılar:
Ahmet ŞAHBAZ, Ayşe GEZER,Hacı ŞAHBAZ, Mustafa ŞAHBAZ,Sedat ŞAHBAZ, Süleyman ILDIRAR
|15.54 m2
|2024/144
|Eynelli Köyü
|105
|24
|Tarla
|Miras Bırakan: Gülsüm NERGİZ
Dahili Davalılar:
Aydın NERGİZ, Elif TÜNCER,Ferdi NERGİZ, Hanife MERMER,İsa NERGİZ, Mediha NERGİZ,Rabiye KAYA, Rayım NERGİZ,Zeynep BALAK
|162.24 m2
|2024/145
|Eynelli Köyü
|105
|64
|Elma Bahçesi
|Adem ER
|37.14 m2
|2024/146
|Eynelli Köyü
|105
|65
|Tarla
|Arzı Er, Hayri Er, Şerife Can, Gülsüm Er, Ali Er, Yusuf Er, Hasan Er, Dudu Özdoğan, Adem Er, Fatma Özmert, Elif Yıldız, İbrahim Er, Ülfiye Er, Hatice Daşkın, Ruhican Er
|719.78 m2
|2024/147
|Eynelli Köyü
|103
|494
|Tarla
|Cennet Ergin,İmran Orhan, Necip Güngör, Ahmet Güngör, Bahtiyar Güngör, İsa Güngör
|376.71 m2
|2024/148
|Eynelli Köyü
|103
|484
|Tarla
|Miras Bırakan:
Celal ORHAN
Dahili Davalı:
Fatma EFE, Melek ORHAN, Zübeyde KAHRAMAN
|43.48 m2
|2024/149
|Ören Köyü
|112
|12
|Tarla
|Yaşar Ekici, Fatma Gün, Adem Ekici, Cumali Ekici, Meliha Ekici, Ömer Ekici, Burak Ekici, Emir Can Ekici
|1.416,24 m2
|2024/150
|Ören Köyü
|101
|2
|Bahçe
|Ahmet GÜNDAĞ
|73.32 m2
|2024/151
|Ören Köyü
|112
|9
|Tarla
|Miras Bırakan:
Ali GÜN
Dahili Davalılar:
Abdullah GÖKLER, Adem GÜN, Ahmet Emre GÖKLER, Ali GÜN, Ali Osman GÜN, Arife GÜN, Ayşe DERMANLI, Ayşe UZAN, Bekir GÖKLER, Bilal GÜN, Elif CANBOLAT, Elif KOÇOĞLU, Esma YARAMIŞ, Fadime GÜN, Fatma SİVRİDAĞ, Hacer KİPER,Mehmet Ali GÜN, Mehmet Enes GÖKLER,Mustafa GÜN, Nilgül GÖKLER,Nurcan GÜN, Nurdan KİLİT, Nursel KESKİN, Üzeyir GÖKLER,Veysel GÜN, Zekeriya GÖKLER
|1.357,59 m2
|2024/152
|Ören Köyü
|101
|51
|Bahçe
|İhsan VURAL
|91.76 m2
|2024/153
|Bereketli Mah.
|279
|1
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakanlar:
Akkadın TAMER,Ganime ÇETİNKAYA, Hasan KARACA, Zale AFŞAR
Davalılar:
Ahmet GÜNDAĞ, Arif KARACA, Ayhan KARACA,AyşeYAŞAR, Bekir ÇETİNKAYA, Cemalettin KARACA, Cuma KARACA, Fadime ÇETİNKAYA, Hülya YILDIZ, İhsan KARACA, Mikdat KARACA, Mithat KARACA, Mithat KARACA, Muharrem KARACA, Murat GÜNDAĞ, Murat KARACA, Murat KARACA
Dahili Davalılar:
Abdulkadir GÜN, Abdurrahman AVŞAR,Adile DİREKTAŞ, Ahmet AFŞAR, Ahmet TAMER, Ali TAMER, Ali İhsan AFŞAR, Emrah GÜN, Fatma BALOĞLU, Fatma ONGUN,Fatma YALÇINKAYA, Fevzi AKKAN, Gülçin KARACA, Gülhan TAMER, Hanife AKTAŞ, Hasan Hüsnü AFŞAR, İbrahim GÜN, İlhan AKKAN, Mehmet AFŞAR, Mehmet Duran GÜN, Meliha GÜN, Merve KAPLAN, Meyrem ÇETİNKAYA, Mustafa ÇETİNKAYA, Müzeyyen KAYMAZ,Remzi AKKAN, Seyit KAPLAN, Taner TAMER, Tarık GÜN, Tarık TAMER, Tayyibe DEMİR, Yakup GÜN, Yaşar GÜN, Yusuf AKKAN,Zeynep TAMER
|921.20 m2
|2024/154
|Ören Köyü
|101
|34
|Bahçe
|Melahat Ayaz, Mehmet Vural, İsmail Vural, Seher Çiloğlu, Abdullah Vural, Mesut Vural, Sibel İçel, Fatma Vural
|3.023,61 m2
|2024/155
|Ören Köyü
|101
|5
|Bahçe
|Mümüş UYSAL
|836.07 m2
|2024/156
|Bereketli Mah.
|281
|1
|Tarla
|Nurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER
|24.18 m2
|2024/157
|Bereketli Mah.
|268
|1
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakan:
Mehmet TOR
Dahili Davalı:
Abdullah TOR, Güllü DEMİR,Kamuran TOR,Neriman DEMİR, Yusuf TOR
|322.98 m2
|2024/158
|Bereketli Mah.
|281
|4
|Tarla
|Fahrettin İNCİ
|608.36
m2
|2024/159
|Bereketli Mah.
|271
|2
|Elma Bahçesi
|Fahrettin İNCİ
|288.03 m2
|2024/160
|Maden Mah.
|354
|1
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakan:
Nazmi GÜNEŞ
Dahili Davalılar:
Elif GÜNEŞ, Esma DERMANLI, Fatma KÖRKOCA, Ömer ALICI, Rumeysa GÜNEŞ, Sultan GÜNEŞ
|233.06 m2
|2024/161
|Bereketli Mah.
|271
|4
|Tarla
|Nurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER
|135.49 m2
|2024/162
|Bereketli Mah.
|277
|6
|Tarla
|Nurcan ONGUN, Gülcan ŞAFAK, Atila TUNCER
|233.65 m2
|2024/163
|Çardacık Köyü
|117
|28
|Tarla
|Mehmet AKKAŞ, Sadettin YILMAZ
|1.408,56 m2
|2024/164
|Bereketli Mah.
|279
|11
|Elma Bahçesi
|Lakif TEMEL
|79.87 m2
|2024/165
|Bereketli Mah.
|322
|37
|Tarla
|Süleyman ALAKUŞ
|3.25 m2
|2024/166
|Bereketli Mah.
|271
|1
|Elma Bahçesi
|Nurettin İnci, Şerafettin İnci
Fahrettinİnci, Mehmet İnci
|622.75 m2
|2024/167
|Maden Mah.
|351
|19
|Elma Bahçesi
|Miras Bırakan:
Mustafa İNKAYA
Dahili Davalılar:
Gülden İNKAYA,Aytaç İNKAYA, Aytaç Hakan İNKAYA,Pınar İNKAYA, Yonca İNKAYA, Mustafa İNKAYA,Burak Can İNKAYA
|879.36 m2
|2024/168
|Bereketli Mah.
|322
|36
|Tarla
|Süleyman ALAKUŞ
|109.58 m2
|2024/169
|Bereketli Mah.
|292
|1
|Üzüm Bağı
|Osman UĞUR
|503.60 m2
|2024/170
|Bereketli Mah.
|281
|3
|Tarla
|Nurettin İNCİ, Şerafettin İNCİ,
FahrettinİNCİ, Mehmet İNCİ
|19.04 m2
|2024/171
|Bereketli Mah.
|322
|78
|Tarla
|İhsan OLUK
|284.13 m2
|2024/172
|Bereketli Mah.
|293
|4
|Üzüm Bağı
|Selahattin UĞUR
|336 m2
|2024/173
|Bereketli Mah.
|322
|35
|Tarla
|Yaşar SERTTAŞ, Mehmet SERTTAŞ, Hamiyet BAYKAN
|7.66 m2
|2024/174
|Kavaklıgöl Köyü
|124
|70
|Tarla
|Ali ÜZÜMCÜ, Ramazan ÜZÜMCÜ, Havva AYMERGEN
|5.80 m2
|2024/175
|Kavaklıgöl Köyü
|124
|4
|Tarla
|Tahsin YILMAZ
|12.80 m2
|2024/176
|Orhaniye Köyü
|102
|75
|Tarla
|Miras Bırakanlar: Bayram BAYHAN, Hüsamettin BAYHAN, Nahit BAYHAN, Ömer BAYHAN Davalılar: Bilal BAYHAN, Çoşkun BAYHAN, Gülay MUTLU, Hakan BAYHAN,Hayrettin BAYHAN, Hürü KILIÇ,İdris BAYHAN, İsa BAYHAN,Kahraman BAYHAN, Mehriye CEYHAN,Seyfi BAYHAN, Yılmaz BAYHAN Miras Bırakanlar: Azime BAYHAN,Ece KARAMARLI,Yıldız KALIPCI, Erhan BAYHAN,Ercan BAYHAN, Emine BAYHAN, Mesut BAYHAN, Refah BAYHAN, Tuğba ÇOBAN,Derya BAYHAN, Özlem BAYHAN, Özden KOÇ
|393.06 m2
|2024/177
|Kavaklıgöl Köyü
|124
|41
|Tarla
|Hacı CERİT
|151.55 m2
|2024/178
|Kavaklıgöl Köyü
|124
|69
|Tarla
|Rüştü ERİKCİ, Ramazan ERİKCİ, Oğuzhan ERİKCİ
|7.63 m2
|2024/179
|Kavaklıgöl Köyü
|124
|5
|Tarla
|Sebahat TUNCER
|279.65 m2
|2024/180
|Eynelli Köyü
|124
|19
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mümtaz YILDIZ
Dahili Davalılar:
Nebahat KURŞUN,Metin YILDIZ,Fatma YILDIZ, Hasanali YILDIZ, Sebahat VURAL, Faruk YILDIZ,Emine ÖZÇİÇEK, Elife ÇAKMAK,Özlem YAVUZ, Mümtaz YILDIZ,Hüseyin YILDIZ
|1.125,17 m2
|2024/181
|Yelatan Köyü
|194
|11
|Tarla
|Kuddusi AYDEMİR
|83.98 m2
|2024/182
|Yelatan Köyü
|194
|10
|Tarla
|Miras Bırakan:
Mehmet AYDEMİR
Dahili Davalılar:
Fadime AYDEMİR, Saliha AKYÜZ, Yakup AYDEMİR, Aynur ÖZKAYA,Fatma ÖZKAYA, Zeki AYDEMİR
|693.44 m2
|2024/183
|Sulucaova Köyü
|120
|8
|Tarla
|Ayşe YAPRAK
|521.35 m2
|2024/184
|Sulucaova Köyü
|114
|5
|Tarla
|Burhan TİPİ
|1.770,81 m2
|2024/185
|Sulucaova Köyü
|120
|5
|Tarla
|Burhan TİPİ
|382.67 m2
|2024/186
|Sulucaova Köyü
|120
|16
|Tarla
|Sultan TEPE
|712.07 m2
|2024/187
|Sulucaova Köyü
|113
|1
|Tarla
|İbrahim KIZILDENİZ
|1.533,20 m2
|2024/188
|Sulucaova Köyü
|120
|15
|Tarla
|Mevlüt YAPRAK
|644.67 m2
|2024/189
|Sulucaova Köyü
|121
|6
|Tarla
|Tahsin GÜMÜŞ, Hürü ZEYBEK, Halit AKTAŞ, Emine İLHAN, Gülcan AKTAŞ GEZGİNCİ, Celal AKTAŞ
|1.034,18 m2
|2024/190
|Sulucaova Köyü
|121
|9
|Tarla
|Yaşar CEYLAN, Muzaffer CEYLAN, Cemile KORKMAZ, Zahide KARABULUT, Sibel KESKİN, Hakan CEYLAN, Serkan CEYLAN, Sultan CEYLAN
|606.06 m2
|2024/191
|Sulucaova Köyü
|120
|2
|Tarla
|Ceybe SELÇİK, Mübetcel SELÇİK, Cengiz SELÇUK,Ramiz SELÇUK, Özkan SELÇUK, Fatma TİPİ
|949.34 m2
|2024/192
|Orhaniye Köyü
|102
|54
|Tarla
|Miras Bırakan:
Ramazan BATIR Dahili Davalılar:
İsmail BATIR, Leyla ŞIK, Sadık BATIR, Ahmet BATIR,Çiğdem KALKAN, Uğur BATIR, Gürcan BATIR, Gökhan BATIR
|671,81 m2
|2024/193
|Orhaniye Köyü
|102
|62
|Tarla
|Gülderen ŞAHİN
|823.05 m2
|2024/194
|Orhaniye Köyü
|102
|56
|Tarla
|Miras Bırakanlar: Bayram BAYHAN, Hüsamettin BAYHAN, Nahit BAYHAN, Ömer BAYHAN
Davalılar:
Bilal BAYHAN, Çoşkun BAYHAN, Gülay MUTLU, Hakan BAYHAN,Hayrettin BAYHAN, Hürü KILIÇ,İdris BAYHAN, İsa BAYHAN,Kahraman BAYHAN, Mehriye CEYHAN,Seyfi BAYHAN, Yılmaz BAYHAN
Miras Bırakanlar:
Azime BAYHAN,Ece KARAMARLI,Yıldız KALIPCI, Erhan BAYHAN,Ercan BAYHAN, Emine BAYHAN, Mesut BAYHAN, Refah BAYHAN, Tuğba ÇOBAN,Derya BAYHAN, Özlem BAYHAN, Özden KOÇ
|1.594,63 m2
|2024/195
|Orhaniye Köyü
|102
|50
|Tarla
|Miras Bırakan:
Gülüzar BAYHAN
Davalı:
Muzaffer YAŞAR Dahili Davalılar:
Nezaket ORHAN, Asine YILMAZ,Hamit BAYHAN, Süreyya DEMİRCİ,Sevim ŞAHİN, Şekür BAYHAN,Yasemin EREN, Yasin BAYHAN, Gamze AVGIN
|596,94 m2
|2024/196
|Orhaniye Köyü
|102
|57
|Tarla
|Miras Bırakan:
Salih BAYHAN
Dahili Davalılar:
Demime İPEK, Meliha KÜPELİ,Yurdal BAYHAN, Fadime BAYHAN,Nejla ÖZTÜRK, Güldane ÇALKAN, Durdane BAYHAN, Adnan BAYHAN, Zehra ÖZŞAHİN, Feride BAYHAN, Fatma DURSUN, Osman KUYUMCU, Ömer KUYUMCU, Ramazan KUYUMCU, Müjgan MAVİ, Nurcan ÇELİK,Huriser BAYHAN, Gülbahar AKSOYLU,İrfan ÇALKAN, Seda ÇALKAN, Fatih ÇALKAN, Atakan ÇALKAN, Esra ÇALKAN KAYA, Eda KARAİSAOĞLU
|23.74 m2
|2024/197
|Sulucaova Köyü
|118
|16
|Tarla
|Burhan TİPİ
|870.92 m2
|2024/198
|Orhaniye Köyü
|102
|48
|Tarla
|Halil YAŞAR
|532.69 m2
|2024/199
|Orhaniye Köyü
|102
|47
|Tarla
|Mevlüt ALTINOLUK
|404.48 m2
|2024/200
|Orhaniye Köyü
|102
|40
|Tarla
|Bünyami ÇELİK
|484.03 m2
|2024/201
|Orhaniye Köyü
|102
|37
|Tarla
|Hatun AKSOYLU
|334.66 m2
|2024/202
|Orhaniye Köyü
|102
|36
|Tarla
|Yüksel SOY
|529.52 m2
|2024/203
|Çardacık Köyü
|101
|36
|Tarla
|Miras Bırakan:
Nazlı Demirel
Davalılar:
Keziban Akpinar, Sevgi Türk, Tayip Tahir Akpinar, Muhsin Akpinar, Perihan Karapınar
Dahili Davalılar:
Abdullah DEMİREL, Orhan DEMİREL,Burhan DEMİREL, Tolgahan DEMİREL
|1.092,73 m2
|2024/204
|Çardacık Köyü
|101
|85
|Tarla
|Fadime Özkaya, Ali Özkaya, Mahmut Özkaya,Mesut Özkaya,Ramazan Özkaya ,Ayşe Peşin
|896.88 m2
|2024/205
|Çardacık Köyü
|101
|53
|Tarla
|Miras Bırakanlar:
Mustafa Altay, Nazenti Üzümcü,
Davalılar:
Ferhat Altay, İbrahim Altay ,Fatma Er
Dahili Davalılar:
Huriye ALTAY, Mürvet ÇELİK, Rabia KAYA, Muhammet ALTAY, Arif ALTAY,Fatih ALTAY, Naime KARADAĞ, Hatice DOĞAN, Mehmet ÜZÜMCÜ, Navise KURUÇAY
|662.13 m2
|2024/206
|Çardacık Köyü
|101
|54
|Tarla
|Fadime Özkaya, Ali Özkaya, Mahmut Özkaya,Mesut Özkaya,Ramazan Özkaya ,Ayşe Peşin
|608.88 m2
|2024/207
|Çardacık Köyü
|101
|51
|Tarla
|Servet ER
|683.90 m2
|2024/208
|Çardacık Köyü
|118
|7
|Tarla
|Necla Türk, Zülbiye Aktaş, Galib Türk, Nazmiye Karaboğa Seyhan Arıkan, Harun Türk, Adil Türk
|98.43 m2
|2024/209
|Çardacık Köyü
|101
|39
|Tarla
|Miras Bırakan:Muzaffer YILMAZ
Dahili Davalılar:
Ferdane YILMAZ, Sultan IŞIK,Recep YILMAZ, Habibe ÖZDEMİR, Zühtü YILMAZ, İnayet ÖZKAYA
|481.02 m2
|2024/210
|Çardacık Köyü
|101
|52
|Tarla
|Miras Bırakan:
Ali ALTAY
Dahili Davalılar:
Mehmet ALTAY, Ahmet Duran ALTAY,Ömer ALTAY, Eşe BAŞER,Fatma ALTAY, Refika AKTAŞ,Ayfer DURMAZ, Emine YÜKSEL,Ercan ÖZ
|1.479,92 m2
|2024/211
|Çardacık Köyü
|101
|38
|Tarla
|Miras Bırakan:
Hasan ARIKAN
Dahili Davalılar:
Güngör ARIKAN, Fahriye ÖZKAYA,Ayşe YÖRÜTMEN, Mahmut ARIKAN,Mehmet Turan ARIKAN, Zeynep ARIKAN,Ayşe ARIKAN, Rezan TOPRAK, Hakan ARIKAN, Günay ARIKAN, Güngör ARIKAN,Hasan ARIKAN, Zeynep KILIK
|939.97 m2
|2024/212
|Çardacık Köyü
|101
|35
|Tarla
|Mustafa ÖZMEN, Nihat ÖZMEN
|830.93 m2
|2024/213
|Çardacık Köyü
|101
|55
|Tarla
|Miras Bırakan:
Osman ÖZKAYA
Dahili Davalılar:
Özcan ÖZKAYA,Üzeir ÖZKAYA,Turan ÖZKAYA, Şaban ÖZKAYA,Şerife AKDUVAN, Özgül ÇETİN,Aniş ESER
|2.195,47 m2
|2024/214
|Çardacık Köyü
|116
|7
|Tarla
|Duran ÖZEN
|325.84 m2
|2024/215
|Çardacık Köyü
|117
|31
|Tarla
|İbrahim ALTAY
|2.08 m2
|2024/216
|Çardacık Köyü
|101
|126
|Tarla
|Adile YILMAZ, Emine YILMAZ
|1.359,55 m2
|2024/217
|Çardacık Köyü
|101
|83
|Tarla
|Mehmet Duran ÇETİN
|3.192,05 m2
|2024/218
|Çardacık Köyü
|101
|84
|Tarla
|Mehmet Duran ÇETİN
|1.135,66 m2
|2024/219
|Çardacık Köyü
|118
|8
|Tarla
|Sadettin YILMAZ
|915.35 m2
|2024/220
|Çardacık Köyü
|101
|75
|Tarla
|Sadettin YILMAZ
|2.90 m2
|2024/221
|Çardacık Köyü
|101
|76
|Tarla
|Ramazan ARIKAN, Yasin ARIKAN
|38.70 m2
|2024/222
|Çardacık Köyü
|118
|9
|Tarla
|Mehmet Duran ÇETİN
|2.91 m2
|2024/223
|Çardacık Köyü
|117
|7
|Tarla
|Uğur AKTAŞ
|646.56 m2
|2024/224
|Çardacık Köyü
|117
|6
|Tarla
|Emine YILMAZ
|1.485,23 m2
|2024/225
|Çardacık Köyü
|117
|5
|Tarla
|Mahmut Aktaş, Zarife Erikci, Fazilet Gül, Emiş Kılıç, Rabiye Kılıç
|184.42 m2
|2024/226
|Çardacık Köyü
|117
|23
|Tarla
|Meliha GÜVEN
|10.57 m2
|2024/227
|Çardacık Köyü
|117
|27
|Tarla
|Saniye YILMAZCAN
|786.79 m2
|2024/228
|Çardacık Köyü
|117
|29
|Tarla
|Sadettin YILMAZ
|52.36 m
#ilangovtr BASIN NO: ILN02100938