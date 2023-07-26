T.C. ÇAMELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/38 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. GenelMüdürlüğü vekili tarafından davalı MEVLÜT YILDIRIM aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılantensip kararı uyarınca,

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2021 tarih ve 36-4199sayılı kararı ile davalıya ait dava konusu Denizli İli Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi 166 ada 1 parsel ile kayıtlı 2.744,30 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın0 m²'lik mülkiyet ve 620,27 m² lik irtifak alanının, Denizli İli Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi 167 ada 1 parsel ile kayıtlı 5.087,55 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın0 m²'lik mülkiyet ve 1.408,2 m² lik irtifak alanının, Denizli İli Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi 169 ada 8 parsel ile kayıtlı 2.322,00 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın5,73 m²'lik mülkiyet ve 325,98 m² lik irtifak alanının kamulaştırılmasına karar verildiği,

a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çameli Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin 10 günlük süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/07/2023