T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/361 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : YAĞCILAR
MEVKİİ : TERZİÖREN
ADA NO : 148
PARSEL NO : 1
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 23.870,78 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 12,85 m² Mülkiyet Hakkı, 675,57 m² İrtifak Hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN OĞLU HASAN ÇİFTÇİ MİRASÇILARI, OSMAN OĞLU ALİ
ŞİMŞEK MİRASÇILARI, ALİ RIZA ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/361 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110676