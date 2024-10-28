T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/361 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : YAĞCILAR

MEVKİİ : TERZİÖREN

ADA NO : 148

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 23.870,78 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 12,85 m² Mülkiyet Hakkı, 675,57 m² İrtifak Hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN OĞLU HASAN ÇİFTÇİ MİRASÇILARI, OSMAN OĞLU ALİ

ŞİMŞEK MİRASÇILARI, ALİ RIZA ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/361 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.