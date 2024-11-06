T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/364 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : KALABAKLI
MEVKİİ : SÜLÜKLÜ
ADA NO : 123
PARSEL NO : 16
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 13.457,45 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.031,74m² İrtifak Hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYRETTİN GEÇGEL, BUSE ECE AYGAÇ, GAMZE AYGAÇ, EDA MELEK AYGAÇ, AHMET AYGAÇ, MEHMET YİĞİTOĞLU, BUSE
ÖZKAN, HÜSEYİN ÖZGÜR ÖZKAN, MİHRİYE ÇİLOĞLU, NAGEHAN
HATİPOĞLU, HABİBE ÇETİN, BEDRİYE ZUHAL CEVHER,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/364 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02115273