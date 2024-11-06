T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/364 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : KALABAKLI

MEVKİİ : SÜLÜKLÜ

ADA NO : 123

PARSEL NO : 16

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.457,45 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.031,74m² İrtifak Hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYRETTİN GEÇGEL, BUSE ECE AYGAÇ, GAMZE AYGAÇ, EDA MELEK AYGAÇ, AHMET AYGAÇ, MEHMET YİĞİTOĞLU, BUSE

ÖZKAN, HÜSEYİN ÖZGÜR ÖZKAN, MİHRİYE ÇİLOĞLU, NAGEHAN

HATİPOĞLU, HABİBE ÇETİN, BEDRİYE ZUHAL CEVHER,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/364 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.