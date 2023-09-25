T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/289 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Denizgöründü Köyü
MEVKİİ : Çukuryurt
ADA NO : 103
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4548.33 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Karaduman
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/289 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023
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|BASIN NO: ILN01895661