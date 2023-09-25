T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/289 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Denizgöründü Köyü

MEVKİİ : Çukuryurt

ADA NO : 103

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 4548.33 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Karaduman

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/289 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023