T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale, Eceabat, Alçıtepe Köyü

MEVKİİ : Çakalçeşme

PAFTA NO :

ADA NO : 181

PARSEL NO : 55

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 171,82

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- SEVGİ BAŞARAN

2- AHMET AVCI

3-SELMA AVCI

4-FATİH AVCI

5-VASFİ AKÇA

6-CAHİDE ŞAHİN

7-EYÜP AKÇA

8-SANİYE AKÇA

9-AZİME KESİNBAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/137 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/04/2023