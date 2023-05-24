T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale, Eceabat, Alçıtepe Köyü
MEVKİİ : Çakalçeşme
PAFTA NO :
ADA NO : 181
PARSEL NO : 55
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 171,82
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- SEVGİ BAŞARAN
2- AHMET AVCI
3-SELMA AVCI
4-FATİH AVCI
5-VASFİ AKÇA
6-CAHİDE ŞAHİN
7-EYÜP AKÇA
8-SANİYE AKÇA
9-AZİME KESİNBAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/137 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/04/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01832907