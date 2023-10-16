T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2023/443 Esas

Davacı FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı MİNADA İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTROMEKANİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davasının tensip zaptında verilen ara karar uyarınca;

Açılan bu davanın yargılaması 16/01/2024 günü saat 10:50'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin doğrudan doğruya iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.