T.C. ÇANAKKALE ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Haziran 2023 / 00:01

T.C.

ÇANAKKALE

ÇOCUK MAHKEMESİ

SAYI

2022/217Esas

2023/73 Karar

İLAN

SSÇ: BİRGÜL KİBİROĞLU, İbrahim ve Zeliha kızı, 01/12/2002 Çanakkale D.lu

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-SSÇ'nin üzerine atılı suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediği sabit olduğundan, suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK 281/1 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, failin güttüğü amaç ve saik gözönüne alınarak takdiren 6 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 15-18 yaş grubu içerisinde olması nedeniyle verilen cezadan 5237 Sayılı TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Suça sürüklenen çocuğun yargılama sürecindeki davranışları, sabıkasız geçmişi,cezanın suça sürüklenen çocuğun geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek 5237 Sayılı TCK’nın 62. maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Suça sürüklenen çocuk hakkında başkaca artırım ve indirim yapılmasına kanunen ve takdiren YER OLMADIĞINA,

5-Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilecek olması nedeniyle 5271 sayılı CMK 231/7 maddesi uyarınca TCK 50 ve TCK 51 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

6-Suça sürüklenen çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, suç nedeniyle maddi zarar oluşmaması, suça sürüklenen çocuğun kişilik özellikleri ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetilerek, ileride yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, verilen hüküm SSÇ BİRGÜL KİBİROĞLU'na tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/06/2023