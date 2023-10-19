T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Enes SENCER tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların yol yapım faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün 112 TCK sırası ile kamulaştırma kararı verildiği,

2.Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmaların 29/11/2023 günü saat 10:15 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

5.Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 16/10/2023



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ



1-2023/248 Esas - Malik; Cengiz Avcı, İbrahim Avcı, Saniye Doğan; Samsun, Ayvacık, Meşelidüz, 273 ada 17 parselin 203,48 m²lik kısmı, Cinsi: Yol,

2-2023/249 Esas - Malik; Ali Yazıcı, Osman Yazıcı; Samsun, Ayvacık, Meşelidüz, 273 ada 15 parselin 204,62 m²lik kısmı, Cinsi: Yol,

3-2023/250 Esas - Malik; Ali Yazıcı, Osman Yazıcı, Yılmaz Yazıcı; Samsun, Ayvacık, Meşelidüz, 273 ada 16 parselin 10.831,13 m²lik kısmı, Cinsi: Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi