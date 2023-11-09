T.C. ÇARŞAMBA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



TEBLİĞ İLANI

Esas No : 2019/309

Karar No: 2020/254

Mahkememizin 2019/309 esas sayılı dosyası ile Müzeyyen Turhan ve Nezaket Turhan'ın nüfus kayıtlarının iptaline yönelik Çarşamba C.başsavcılığının 2019/6 sayılı davanamesi ile dava açıldığı;

Dahili davalı 28490365164 T.C kimlik numaralı Yalçın ÇAKIR'a yapılan tebligatın tebliğ edilemediği, yapılan kolluk araştırmasında bu şahsın 2004 yılından bu yana işlenen bir suçtan dolayı aranan şahıslardan olduğu, bu haliyle ikamet adresi ve mernis adresinin bulunmadığı, haricen kişiye ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, bahsi geçen davanameye konu somut olguya ilişkin açılan davanın Çarşamba 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldüğü, 2019/309 Esas 2020/254 Karar sayılı karar ile davanın kabulüne karar verildiği, Fikri ve Nokta kızı 01/07/1929 Çarşamba d.lu MÜZEYYEN TURHAN'ın ve Fikri ve Nokta kızı 01/06/1930 Çarşamba d.lu NEZAKET TURHAN'ın nüfus kaydının İPTALİNE, işbu gerekçeli kararın ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın ihtarı ve tebliği ilanen tebligat ile ilan olunur.15/02/2023