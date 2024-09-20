T.C. Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/413 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/413 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi, 129 ada 58 parsel sayılı taşınmazda davalılardan Seyit Ali Aksoy davaya konu parselin 1/6 hissesine, diğer davalı Hakkı Sırakaya ise 3/8 hissesinin kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettinMahallesi, 129 ada 58 parsel sayılı taşınmaz

2- Taşınmaz maliki :HAKKI SIRAKAYA, SEYİT ALİ AKSOY

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİGENELMÜDÜRLÜĞÜ

4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,

5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİGENELMÜDÜRLÜĞÜ

6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIFBANK ÇATALCA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır.

8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 29/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02091330