T.C.Çatalca İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/126 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ BİLGİSİ:

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ormanlı Mahallesi, Açmalar Çeşme Mevkii, 103 Ada, 33 Parsel, 1/1 (TAM) Hissesi.

Çatalca İlçesi Ormanlı Mahallesi “Açmalar Çeşme” Mevkiinde bulunan tespit konusu taşınmaz, Ormanlı Mahallesi yerleşik alanı dışında olup burada bulunan alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Ormanlı Mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 850 metre mesafededir. Söz konusu taşınmaza “Nazlı” sokaktan gidilerek ulaşılmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur, bulunmamaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı, çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Etrafında şahıs parselleri bulunmaktadır.

Tapu kayıtlarında vasfı tarla olarak kayıtlı olan taşınmazın, Mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Düz bir yüzeye sahip olan taşınmaz, Topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Taban arazi olduğu için, Drenaj sorunu vardır. Söz konusu taşınmaz özellikle kış aylarında sel riski altında olduğu için; Taşınmaz üzerinde Çeltik, Mısır, Kavun Karpuz, Balkabağı ve çeşitli sebzelerin üretimi uygundur. İmar Durumu: Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-86297676-00-75596 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Ormanlı Mahallesi 103 Ada 33 parsel sayılı taşınmazın; 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir.

Adresi : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ormanlı Mahallesi, Açmalar Çeşme Mevkii, 103 Ada, 33 Parsel. Çatalca / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.703,65 m2 Hisse: 1/1 (TAM)

Kıymeti : 7.709.197,50-TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.