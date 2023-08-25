T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Zonguldak İl Özel İdaresi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Zonguldak İl Özel İdaresine yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/512
|Perşembe Beldesi Keçecioğlu Mahallesi
|Pulidin
|134
|232
|Tarla
|709,43 m²
|AHMET DOMBAYCI
AHMET AKÇA
AYLİN ORDU
EMİNE DOMBAYCI
ERDOĞAN AKÇA
ERHAN AKÇA
EROL AKÇA
ERTAN AKÇA
FATİME USLU
HANİFE DOMBAYCI
KADRİYE DOMBAYCI
MİHRİYE DOMBAYCI
MUZAFFER DOMBAYCI
NEVİM YILMAZER YILMAZ
PELİN KARAKAŞ
RAHİME KEÇECİ
SAİM YILMAZER
SANEM KARAKAŞ
SAYRA RUTKAY YAHŞİ
SELİM YILMAZER
SERRA ATAMAN
SEVİM ATAÇ
SİRET YAHŞİ
TANJU YAHŞİ
TÜLİN UZUNOĞLU
YASEMİN ARSLAN
ZAFER YAZICI
|Zonguldak İl Özel İdaresi
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01881141