T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 / 00:01

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1414 Temenler köyü Gali 124 12 Tarla 12.726,84m² SÜLEYMAN BATTAL

AYSEL KARABULUT

SEBAHAT ACAR

MEHMET BATTAL

DURSUN BATTAL

HAYRİYE BATTAL

GÜLSÜM KABACI

HAYRİ KABACI

ALİ BATTAL

İSMAİL BATTAL

İSMİ BATTAL

FATMA PÜR

YETİŞ BATTAL

EMEL KİLERCİ

ÜNAL AK

SİBEL ALTAY

NİHAL AKYÜZ

ŞENOL AK BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1400 Derecikören köyü Darılık 122 31 Tarla 1.050,85 m² MÜRVET DEMİRCAN

ŞÜKRAN UZALDI

NURAN SÜZER

DÖNDÜ DEMİRCAN

TÜRKAN DEMİRCAN

NURAY DEMİRCAN

NEFİSE DEMİRCAN BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1334 Esenyurt Köyü Gali 138 70 Tarla 1.007,22 m² EMİNE ACAR

MEHMET ACAR

ŞERAFETTİN ACAR

NEVİM ACAR

EMİNE ACAR

EMEL ACAR

NEŞE ACAR

UFUK ACAR

KADRİYE ACAR

ŞERİFE KORKMAZ

FATMA KORKMAZ

HATİCE ACAR

İLYAS ACAR

MUSTAFA ACAR

MUHİTTİN ACAR

MERYEM ACAR BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1312 Esenyurt Köyü Gali 138 50 Tarla 811,48 m² EMİNE ÖZDEMİR

HALİL ACAR

HAYRİYE KABACI

ALİM ACAR

İNAYET DURKUT

HASAN ACAR BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1278 Esenyurt Köyü Kütüklü Başı 138 18 Tarla 2.438,00 m² HAYRULLAH DEMİRAY

HÜSEYİN DEMİRAY

FATİME DEMİRAY

RAMAZAN DEMİRAY

AYŞE SEFERCİK

FERİDE ADIGÖZEL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1420 Temenler Köyü Kirazlık 125 1 Tarla 2.205,23 m² ŞÜKRAN ECE

ERDAN ECE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1308 Esenyurt Köyü Gali 138

138 45

54 Tarla

Tarla 1.830,79 m²

578,87m² DÖNDÜ DUMAN

AYSEL KARABULUT

SEBAHAT ACAR

MEHMET BATTAL

DURSUN BATTAL

HAYRİYE BATTAL

GÜLSÜM KABACI

HAYRİ KABACI

ALİ BATTAL

İSMAİL BATTAL

İSMİ BATTAL

FATMA PÜR

YETİŞ BATTAL

EMEL KİLERCİ

ÜNAL AK

SİBEL ALTAY

NİHAL AKYÜZ

ŞENOL AK BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1314 Esenyurt Köyü Gali 140 6 Tarla 3.075,34 m² FATMA BATTAL

DÖNDÜ DUMAN

SÜLEYMAN BATTAL

AYSEL KARABULUT

SEBAHAT ACAR

MEHMET BATTAL

DURSUN BATTAL

HAYRİYE BATTAL

KIYMET BATTAL

FEHMİ BATTAL

HÜSEYİN BATTAL

URFAN BATTAL

NERMİN ÜZÜLMEZ

GÜLSÜM KABACI

HAYRİ KABACI

ALİ BATTAL

İSMAİL BATTAL

İSMİ BATTAL

FATMA PÜR

YETİŞ BATTAL

EMEL KİLERCİ

ÜNAL AK

SİBEL ALTAY

ŞENOL AK

NİHAL AKYÜZ

GÜLAY BATTAL

FERDİ BATTAL

TAYFUN BATTAL

PINAR AKCAALAN

AHMET BATTAL

FATMA YOL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1320 Esenyurt Köyü Gali 140 9 Tarla 5.897,32 m² SELAHATTİN ACAR

RECEP FİLİZ

HAYRİ FİLİZ

ALİ FİLİZ

SAİT FİLİZ

MEVLÜT FİLİZ

SAİT ACAR

EMRİYE ACAR

ASİYE YALÇIN

ALAATTİN ACAR

FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU

HASAN ACAR

MERYEM BEKTAŞ

MERMAN KOÇ

HÜSEYİN ACAR

HAYRİYE TEPEBAŞI

İSMAİL ACAR

BEHİYE GÜLSER

RIZA FİLİZ

KADRİYE KARACA

SELAHATTİN ACAR

EMİNE ACAR

MEHMET ACAR

AYŞE ÜZÜLMEZ

ŞERAFETTİN ACAR

NEVİM ACAR

EMİNE ACAR

EMEL ACAR

NEŞE ACAR

UFUK ACAR

KADRİYE ACAR

ŞERİFE KORKMAZ

HATİCE ACAR

İLYAS ACAR

MUSTAFA ACAR

MUHİTTİN ACAR

MERYEM ACAR

HALİL ACAR

HAYRİYE KABACI

ALİM ACAR

İNAYET DURKUT

HASAN ACAR

EMİNE ÖZDEMİR

HAYRİYE ENVER

HABİBE GÜNEBAKAR

YUSUF ACAR

BİLAL AYDOĞMUŞ

KEMAL AYDOĞMUŞ

KARDIN EVCİN

ŞERİFE ACAR

DERYA ACAR

ŞAFAK ACAR

MAŞİDE YILMAZ

ŞENER ACAR

CEVCET ACAR

NEVZAT ACAR

CELAL AYDOĞMUŞ

FEHMİ BATTAL

HÜSEYİN BATTAL

NERMİN ÜZÜLMEZ

ŞEVKET ACAR

İRFAN ACAR

ŞENGÜL KABACI

HACER FİLİZ

HASAN FİLİZ

ŞEREF FİLİZ

NİZAMETTİN FİLİZ

AYŞE ACAR BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

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