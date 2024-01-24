T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1414
|Temenler köyü
|Gali
|124
|12
|Tarla
|12.726,84m²
|SÜLEYMAN BATTAL
AYSEL KARABULUT
SEBAHAT ACAR
MEHMET BATTAL
DURSUN BATTAL
HAYRİYE BATTAL
GÜLSÜM KABACI
HAYRİ KABACI
ALİ BATTAL
İSMAİL BATTAL
İSMİ BATTAL
FATMA PÜR
YETİŞ BATTAL
EMEL KİLERCİ
ÜNAL AK
SİBEL ALTAY
NİHAL AKYÜZ
ŞENOL AK
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1400
|Derecikören köyü
|Darılık
|122
|31
|Tarla
|1.050,85 m²
|MÜRVET DEMİRCAN
ŞÜKRAN UZALDI
NURAN SÜZER
DÖNDÜ DEMİRCAN
TÜRKAN DEMİRCAN
NURAY DEMİRCAN
NEFİSE DEMİRCAN
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1334
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
|70
|Tarla
|1.007,22 m²
|EMİNE ACAR
MEHMET ACAR
ŞERAFETTİN ACAR
NEVİM ACAR
EMİNE ACAR
EMEL ACAR
NEŞE ACAR
UFUK ACAR
KADRİYE ACAR
ŞERİFE KORKMAZ
FATMA KORKMAZ
HATİCE ACAR
İLYAS ACAR
MUSTAFA ACAR
MUHİTTİN ACAR
MERYEM ACAR
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1312
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
|50
|Tarla
|811,48 m²
|EMİNE ÖZDEMİR
HALİL ACAR
HAYRİYE KABACI
ALİM ACAR
İNAYET DURKUT
HASAN ACAR
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1278
|Esenyurt Köyü
|Kütüklü Başı
|138
|18
|Tarla
|2.438,00 m²
|HAYRULLAH DEMİRAY
HÜSEYİN DEMİRAY
FATİME DEMİRAY
RAMAZAN DEMİRAY
AYŞE SEFERCİK
FERİDE ADIGÖZEL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1420
|Temenler Köyü
|Kirazlık
|125
|1
|Tarla
|2.205,23 m²
|ŞÜKRAN ECE
ERDAN ECE
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1308
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
138
|45
54
|Tarla
Tarla
|1.830,79 m²
578,87m²
|DÖNDÜ DUMAN
AYSEL KARABULUT
SEBAHAT ACAR
MEHMET BATTAL
DURSUN BATTAL
HAYRİYE BATTAL
GÜLSÜM KABACI
HAYRİ KABACI
ALİ BATTAL
İSMAİL BATTAL
İSMİ BATTAL
FATMA PÜR
YETİŞ BATTAL
EMEL KİLERCİ
ÜNAL AK
SİBEL ALTAY
NİHAL AKYÜZ
ŞENOL AK
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1314
|Esenyurt Köyü
|Gali
|140
|6
|Tarla
|3.075,34 m²
|FATMA BATTAL
DÖNDÜ DUMAN
SÜLEYMAN BATTAL
AYSEL KARABULUT
SEBAHAT ACAR
MEHMET BATTAL
DURSUN BATTAL
HAYRİYE BATTAL
KIYMET BATTAL
FEHMİ BATTAL
HÜSEYİN BATTAL
URFAN BATTAL
NERMİN ÜZÜLMEZ
GÜLSÜM KABACI
HAYRİ KABACI
ALİ BATTAL
İSMAİL BATTAL
İSMİ BATTAL
FATMA PÜR
YETİŞ BATTAL
EMEL KİLERCİ
ÜNAL AK
SİBEL ALTAY
ŞENOL AK
NİHAL AKYÜZ
GÜLAY BATTAL
FERDİ BATTAL
TAYFUN BATTAL
PINAR AKCAALAN
AHMET BATTAL
FATMA YOL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1320
|Esenyurt Köyü
|Gali
|140
|9
|Tarla
|5.897,32 m²
|SELAHATTİN ACAR
RECEP FİLİZ
HAYRİ FİLİZ
ALİ FİLİZ
SAİT FİLİZ
MEVLÜT FİLİZ
SAİT ACAR
EMRİYE ACAR
ASİYE YALÇIN
ALAATTİN ACAR
FATMA BÖLÜKBAŞOĞLU
HASAN ACAR
MERYEM BEKTAŞ
MERMAN KOÇ
HÜSEYİN ACAR
HAYRİYE TEPEBAŞI
İSMAİL ACAR
BEHİYE GÜLSER
RIZA FİLİZ
KADRİYE KARACA
SELAHATTİN ACAR
EMİNE ACAR
MEHMET ACAR
AYŞE ÜZÜLMEZ
ŞERAFETTİN ACAR
NEVİM ACAR
EMİNE ACAR
EMEL ACAR
NEŞE ACAR
UFUK ACAR
KADRİYE ACAR
ŞERİFE KORKMAZ
HATİCE ACAR
İLYAS ACAR
MUSTAFA ACAR
MUHİTTİN ACAR
MERYEM ACAR
HALİL ACAR
HAYRİYE KABACI
ALİM ACAR
İNAYET DURKUT
HASAN ACAR
EMİNE ÖZDEMİR
HAYRİYE ENVER
HABİBE GÜNEBAKAR
YUSUF ACAR
BİLAL AYDOĞMUŞ
KEMAL AYDOĞMUŞ
KARDIN EVCİN
ŞERİFE ACAR
DERYA ACAR
ŞAFAK ACAR
MAŞİDE YILMAZ
ŞENER ACAR
CEVCET ACAR
NEVZAT ACAR
CELAL AYDOĞMUŞ
FEHMİ BATTAL
HÜSEYİN BATTAL
NERMİN ÜZÜLMEZ
ŞEVKET ACAR
İRFAN ACAR
ŞENGÜL KABACI
HACER FİLİZ
HASAN FİLİZ
ŞEREF FİLİZ
NİZAMETTİN FİLİZ
AYŞE ACAR
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
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|BASIN NO: ILN01971555