T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Zonguldak İl Özel İdaresi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Zonguldak İl Özel İdaresine yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/522Perşembe Beldesi
Perşembe Beldesi		Köyyeri
Almalık		104
134		101 -
116
178		Tarla
Tarla
Tarla		1.273,99m²
650,63m²
765,34m²		ALİ KARA
EROL KARA
FERAYL KARA
NAZİKAR ÇUBUKLU
NAZMİYE KÖSE
SEMRA KARA
SERAY YAVUZ		Zonguldak İl Özel İdaresiKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
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