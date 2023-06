T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Haziran 2023 / 00:01

T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/168 Esas 19/06/2023

KAMULAŞTIRMA İLAN TUTANAĞI

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, ARZU TEKE, CAN KAYAN, ERDİNÇ KAYAN, ERKAN KAYAN, FADİME KAYAN, GONCA AKTAY, GÜLKIZ KAYAN, GÜLÜ KAYAN, HASAN KAYAN, HÜSEYİN KAYAN, HÜSNE ATİK, İLYAS KAYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar, ARZU TEKE, CAN KAYAN, ERDİNÇ KAYAN, ERKAN KAYAN, FADİME KAYAN, GONCA AKTAY, GÜLKIZ KAYAN, GÜLÜ KAYAN, HASAN KAYAN, HÜSEYİN KAYAN, HÜSNE ATİK, İLYAS KAYAN'ın maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından Yozgat ili Çekerek İlçe Sarıköy Köyü Taştorluk Mevkii 103 ada 367 Parsel Sayılı Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.19/06/2023

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2023/168 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçe Sarıköy Köyü Taştorluk Mevkii 103 ada 367 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan alan olan 66,50 m² lik kısım, maliki davalılar, ARZU TEKE, CAN KAYAN, ERDİNÇ KAYAN, ERKAN KAYAN, FADİME KAYAN, GONCA AKTAY, GÜLKIZ KAYAN, GÜLÜ KAYAN, HASAN KAYAN, HÜSEYİN KAYAN, HÜSNE ATİK, İLYAS KAYAN.