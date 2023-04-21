T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 21 Nisan 2023 / 00:01

T.C.

ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT



Muhatap : Nadir KÜNCÜ (T.C. Kimlik No : 3***********4)

İlan Veren Makam : Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İlan Metni : T.C. Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17/04/2023 tarih ve E-55142711-903.08.02- 74603933 sayılı yazının elden tebliğ için muhatabın Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gelmesi gerekmektedir

Son Başvuru Tarihi : 28/04/2023

