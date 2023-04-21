T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
T.C.
ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT
Muhatap : Nadir KÜNCÜ (T.C. Kimlik No : 3***********4)
İlan Veren Makam : Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
İlan Metni : T.C. Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17/04/2023 tarih ve E-55142711-903.08.02- 74603933 sayılı yazının elden tebliğ için muhatabın Çekmeköy Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gelmesi gerekmektedir
Son Başvuru Tarihi : 28/04/2023
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|BASIN NO: ILN01816487