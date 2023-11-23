T.C.ÇEŞME 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

İLANEN TEBLİĞ Çeşme 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/347 esas ve 2022/373 karar sayılı hükmü ile Sanık Ozan Akyüz'ün (Erdoğan ve Şengül oğlu, 1981 doğumlu) Katılan Ersin Serbest'e karşı işlemiş olduğu mala zarar verme suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas olan İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/180 E. 2016/476 K.ilamı ile 2.kez mükerrir olduğundan 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi gereğince sanığa verilen cezanın 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas olan İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/180 E. 2016/476 K.ilamı ile 2.kez mükerrir olduğundan 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi gereğince sanığa verilen cezanın 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suretiyle Menfaat Sağlama suçundan2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 1.500,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas olan İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/180 E. 2016/476 K.ilamı ile 2.kezmükerrir olduğundan5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi gereğince sanığa verilen cezanın 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.