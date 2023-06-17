​​​​​​​T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01



2023/66 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/66 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Çeşme ilçesi, Reisdere mahallesi, 2064 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazda 1/2 arsa paylı dubleks mesken niteliğindeki 1 numaralı bağımsız bölüm Belediye hizmetlerinden yararlanmakla yola cephelidir. Etrafında yapılaşma vardır. Çeşme merkeze 10 kilometre ve denize uzaklığı 150 metredir. Deniz manzarası vardır. Söz konusu arsa içerisinde ikiz tripleks şeklinde inşaa edilmiş binada, 1 numaralı bağımsız bölüm yoldan bakınca sağ tarafta yer alan meskendir. Ev kilitli olduğundan içerisine girilememiştir. Meskenin zemin katında mutfak, salon, tuvalet, 1. Katında 2 oda ve banyo bulunduğu, ayrıca bodrum katta 2 oda bulunduğu, toplam kapalı alanının 130 metre kare olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu meskenin 3 cephesinde teras ve sundurması vardır. Ayrıca kendine ait açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Doğramalar ve panjurlar alüminyum, daire kapısı çeliktir, binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina dışarıdan incelendiğinde bakımlı olduğu görülmektedir. Yaklaşık 10 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.

Adresi : Şifne Mahallesi 6399 Sokak No:6 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 130 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Söz konusu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. 2 bağımsız birimden fazla yapılamaz. Gelişme alanındadır. İnşaat nizamı ve nispeti: Ayrık - Taks:0,20-0,40; Bina yüksekliği 6,80metre, Ön bahçe mesafesi: 5metre, Komşu mesafeler: 3metre, Arka bahçe mesafesi: h/2, Kat adedi: 2, Çatı: %33 eğimli olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 9.720.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.