T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/236 Esas

KONU : DAVA KONUSUNUN İLANI

İ L A N

(Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden) Davacılar , EMRULLAH MANDACI, ESAT TAŞKIN, FATMA SERTSES, HİCRAN YUMŞAK, İLKNUR CAN TAŞKIN, KADRİYE CEYLAN, MEHMET MANDACI, MÜREBİYE KARUT, NEVRESTE AKBIYIK, ŞABAN TAŞKIN, ZELİHA SEFER ileDavalı , BALKANCI AHMET VERESLERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Rıfatiye Mahallesi, 120 ada 19 parsel ve 129 ada 80 parsel sayılı taşınmazların davalı Balkancı Ahmet Veresleri adına tapuya kayıtlı olduğunu, davalı hissedarların tapu kayıtlarında sadece isimlerinin yazılı olup müvekkillerinin taşınmazı uzun yıllardır zilyetlikleri de kendilerinde bulunarak malik sıfatı ile kullandıklarını, davalarının kabulü ile dava konusu

Adana ili Ceyhan İlçesiCeyhan İlçesi, Rıfatiye Mahallesi, 120 ada 19 parsel ve 129 ada 80 parsel sayılı taşınmazlarda davalı Balkancı Ahmet Veresleri paylarının iptali ile müvekkilleri adına eşit olarak KAYIT VE TESCİLİNİ talep ve dava etmiş olup, TMK'nun 713/4 ve 713/5 maddeleri gereğince dava konusu taşınmazda hak sahibi olan kişilerce Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa mahkememizce tescile karar verileceği ilanen tebliğ olunur.