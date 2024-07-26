T.C. Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN





ESAS NO : 2022/283 Esas

KARAR NO : 2023/85

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Davalılar Abdulkadir BİÇER ve diğerleri hakkında açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sağkaya Mahallesi, 636 parsel sayılı taşınmazda, 10/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokide "B" harfi ile gösterilen 8,89 m²'lik kısmın davalılar adına kayıtlı tapusunun İPTALİ ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA TESCİLİNE,

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sağkaya Mahallesi, 636 parsel sayılı taşınmazda, 10/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokide mavi renkte boyalı "IR1" rumuzu ile gösterilen 1.056,83 m²'lik kısmın üzerinde dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine tüm takyidatlardan ari olarak DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

Taşınmazın kamulaştırma bedelinin 19.179,96-TL olarak TESPİTİNE,

Karar verilmiş olup iş bu gerekçeli karara karşı davacı vekili tarafından 09/08/2023 tarihinde istinaf dilekçesi sunulmuştur. Yapılan tüm araştırmalara rağmen (T.C.No: 132*****834) davalı Murat EZER 'in açık adresi tespit edilemediğinden karar Davalı MURAT EZER 'e Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi içerisinde gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065941