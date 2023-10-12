T.C. CEYHAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 16:00



Sayı : 2022/262 Esas

İLA N

Davacı , KADİR YUMRUK ile Davalı , CEYHAN MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; 4721 Sayılı TMK'nın 713/4 maddesi gereğince dava konusu olan Adana ili, Ceyhan ilçesi, Erenler Mahallesi, 103 Ada, 419parsel sayılı taşınmaza ilişkin tescil davası açıldığı, taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise ilandan itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK nun 713/4 maddesi gereğince dava ilan edilmiştir.