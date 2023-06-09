T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Haziran 2023 / 00:01

T.C.

CİDEASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/114

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ : GARTIN İÇİ

MAH./KÖY. : NANEPINARIKÖYÜ

ADA NO : 160

PARSEL NO : 17

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5137,29

MALİKİNİN ADI-SOYADI: ALİ AY, ALİ ÇEVİK, ALİ DEMİR, ALİ YILDIRIM, ARİF KAYGIN, AYSEL KARUL, ŞENOL ERBOY, TÜZÜN GÜLER, VEYSEL AY, YAŞAR AYGÜN

KAMULAŞTIRMAYI

YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 160 ada 17 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı ve direk yeri hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/114 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.