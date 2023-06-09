T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
CİDEASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/114
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ
MEVKİİ : GARTIN İÇİ
MAH./KÖY. : NANEPINARIKÖYÜ
ADA NO : 160
PARSEL NO : 17
TAŞINMAZ NİTELİĞİ : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5137,29
MALİKİNİN ADI-SOYADI: ALİ AY, ALİ ÇEVİK, ALİ DEMİR, ALİ YILDIRIM, ARİF KAYGIN, AYSEL KARUL, ŞENOL ERBOY, TÜZÜN GÜLER, VEYSEL AY, YAŞAR AYGÜN
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARE ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 160 ada 17 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı ve direk yeri hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/114 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01842689