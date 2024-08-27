T.C. Çiftlik Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2019/110 Esas

KARAR NO : 2024/152

Davalılar : 1- ADİL TOSUN

2- BAYRAM ÇİNİOĞLU

3- FİKRET ÇİNİOĞLU

4- HASAN HÜSEYİN TUNA

5- MAKBULE ÇİNİOĞLU

6- SERDAL ÇİNİOĞLU

7- SERKAN ÇİNİOĞLU

8- SERPİL ÇİNİOĞLU

9- YAŞA ÇİNİOĞLU

Davacı : 10- ÇİFTLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Çiftlik Mal Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda davanın kabulüne, Niğde İli Çiftlik İlçesi Asmasız Köyü 133 ada 24 parsel, 32 parsel ve 37 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına olan kaydın terkinine, davacı Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, dava açılmasına davalılar sebebiyet vermediğinden yargılama gideri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına, dosyada artan avansın karar kesinleştiğinde re'sen davacıya iadesine karar verildiği, kararın davalı Hasan Hüseyin TUNA'ya tebliğ edilemediği ve adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 15 gün sonra kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081196