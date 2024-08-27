T.C. Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/316 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mah.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 615 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 108,17 m2'lik alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma Abdulhak kızı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/316 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081256