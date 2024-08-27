T.C. Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/316 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 615 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 108,17 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma Abdulhak kızı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/316 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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