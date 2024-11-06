T.C. Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/625 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 527
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1,798.63 m2 alanda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Recep İNEVİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/625 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02113438