T.C. Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/625 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Yeşilöz mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 527

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1,798.63 m2 alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Recep İNEVİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/625 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.