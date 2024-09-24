T.C. Cizre 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 / 00:01

T.C. CİZRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/145 Esas

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimleri belirtilen kişi / kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı uyarınca;

1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gönderilen dava dilekçesine parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 S.K. 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesiuyarınca KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne tescili talep edilmiş olup:

2- A) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

B) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne tescil edileceği;

C) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma beledinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

D) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği,

3- A) Duruşma gününün 10/10/2024 günü saat: 13:50'da olacağı,

B) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 S.K. 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.18/09/2024

Esas no Taraflar İl-İlçe Köy Ada Parsel Cinsi 2024/145 1-MAŞALLAH KAYA Şırnak-Güçlükonak Düğünyurdu Köyü

Derikehniyi Mevki 127 68 Tarla

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093141