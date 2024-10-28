T.C. Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/962 - KARAR NO : 2024/408

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 15/04/2024 tarih ve 2023/962 Esas 2024/408 Karar sayılı kararı ile Sanık MOHAMED ABED AHMED ABDALLA (Abad ve Nadia oğlu, 25/09/1993 Mısır doğumlu) hakkında;

Sanık MOHAMED ABED AHMED ABDALLA'nın üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI VE 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın savunmasının mahkememizce çıkartılan yakalama emrine istinaden alındığı, savunması alındığı esnada belirttiği adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgisinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkemekalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.