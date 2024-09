T.C. Çorlu İcra Dairesi İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinin İlanen Tebliği

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 / 00:01

T.C. 24/09/2024

T.C. ÇORLU İCRA DAİRESİ İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

2024/10816 ESAS ÖRNEK NO 10 1-Alacaklı ve varsa kanunitemsilcisininvevekilininadı,soyadı,vergikimliknumarasıveyerleşimyerindekiadresi;alacaklıyabancıülkedeoturuyorsa,Türkiye'degöstereceğiyerleşimyerindekiadresi : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, 2920084496Vergi Nolu,Büyük Mükellefler Vd-2920084496Büyükdere Cd. No: 141 34394 Esentepe/ İstanbul

vekili Av. Melike Yazıcı

Denizbank Trakya Bölge Müdürlüğü - Muhittin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57 K:2 Çorlu / TEKİRDAĞ

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisininadı,soyadıveyerleşimyerindekiadresi,alacaklıtarafındanbiliniyorsavergikimliknumarası

: 1- BİLAL TAŞDEMİR, 58642554672TC Nolu,

İncirtepe Mah 260. Sokak No: 13/1 34000 Esenyurt / İSTANBUL

2- TAŞDEMİRLER TOPTAN GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 8271316260Vergi Nolu,

Piri Mehmet Paşa Mah. Ahmet Kemalbey Sk. Cem Ümıt Apt BlokNo: 20A Silivri / İstanbul Silivri / İSTANBUL

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi

: TAŞDEMİRLER TOPTAN GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, BİLAL TAŞDEMİR

1.150.000,00 TL Asıl Alacak (İstenen:%51.75 Yıllık Diğer)

19.837,50 TL 24.05.2024-05.06.2024 arasında işlemiş yıllık %51,75 avans faiz

3.450,00 TL%0,30 komisyon bedeli TTK 810.m.

4.700,00 TL Ihtiyati haciz vekalet ücreti

1.177.987,50 TL Toplam Alacak

Yukarıda ayrıntıları yer alan 1.177.987,50 TLalacağın, takip tarihinden itibaren toplam alacağın TL cinsinden asıl alacağa işleyecek yıllık %51,75 avans faiz oranı üzerinden işleyecek avans faizinin oranın artması halinde artan oran üzerinden,icra takip masrafları veücreti vekaletin, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile B.K.m.99 gereği fiili tahsil tarihindeki kura göre tahsili talebidir. Yapılacak ilk ödemelerin B.K.m.100 uyarınca öncelikle ferilerinden mahsubunu yapıp yapmama ve yine aynı hüküm gereği yapılan ödemeyiteminatsız alacaklarına mahsup etme, tahsilatın öncelikle asıl alacağa mahsubu halinde B.K.m.131 gereği ferilere ve fazlaya dair haklarımız, B.K.m.99 gereği fiili tahsil tarihindeki kura göre talep haklarımız ile diğer sebep ve ilişkilerden dolayı doğmuş ve doğacak bilcümlealacak, talep ve dava haklarımız saklıdır. HARCA ESAS DEĞER: 1.177.987,50 TL (BSMV, TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

4-Senet ve tarihi

: 1.150.000,00 TL Miktarlı 07/04/2023 Tanzim Tarihli,24/05/2024 Vade Tarihli Senet

) TAKİP TARİHİ : 05/11/2019 Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı İlk önce borçlunun mernis adres sorgununun yapılmış olup mernis adresinin bulunmamış olup borçlunun son ikametgah kaydı ve nüfus kaydına göre belirlenecek illerdeki bazı kurumlardan ve genel müdürlükleri belirtilen kurumlardan borçlunun adres bilgilerinin istenilmiş olmakla gelecek cevaplarda adres bildirilmiş bildirilen bu adreslere tebligat gönderildiği ve iade geldiği anlaşılığından Uyap sisteminde kayıtlı adreslere ve GSM operatör adres sorgusu sonucu çıkacak adreslerede tebligat gönderilmiş olupiade geldiğiİlanen tebligata esas olmak üzere zabıta marifetiyle fiili adres araştırması işlemininde yapılması neticesinde tüm tebligatların iade gelmesi ve borçluya ulaşılamaması nedeni ile Tebliğat Kanununun hükümleri dairesinde ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 25 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 5 günlük itiraz süresi ile bu süreye ilave olarak 15 gün ilavesi ile toplamda 20 gün içeriside ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (20) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, ( 25 ) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunurİcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR380001500158007307203840

Vergi Dairesi Adı / No: ÇORLU VERGİ DAİRESİ - 2610650260

