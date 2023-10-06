T.C. ÇORLU (SULH HUKUK MAH.) 1.SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2023/19 Ort. Gid. Satış 03/10/2023

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BİLİRKİŞİ KIYMET TAKDİR RAPORU

Çorlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2023/19 sırasında kayıtlı dosyaya konu Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi 2290 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 11.08.2023 tarihinde yapılan kıymet takdirinin tespiti neticesinde değerinin 4.000.000,00 -TL, Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi 2290 ada 9 parsel sayılı taşınmazın değerinin 4.980.000,00 -TL olarak tespit edildiğine dair bilirkişi kıymet takdir raporunun tebliğ yerine geçmek üzere hissedar Hakan PEKER yönünden ilanen tebliğ olunur.3/10/2023