T.C. ÇORUM 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2022/756

KARAR NO : 2023/2

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçu nedeniyle Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/01/2023 tarihli ilamı ile; sanık AHMET SEVİM (Hacı ve Döndü oğlu 18/03/1964 ELBİSTAN doğumlu) hakkında;

HÜKÜM:

1-Sanık Ahmet Sevim'in üzerine atılı Hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Karar verilmiş olup, sanık AHMET SEVİM (Hacı ve Döndü oğlu 18/03/1964 ELBİSTAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulundukları yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak mahkememize itiraz hakkı bulunduğu, bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.09/10/2023