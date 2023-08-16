T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2023 / 00:01



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILAR KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI 1 2023/618 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ CAMİLİ MAHALLESİ 122 4 TARLA 1-ALİ RIZA PEHLİVAN-2-BAYRAM PEHLİVAN-3-FAZİLET ALICIOĞLU-4-HATİCE ALICIOĞLU-5-HÜSNE PEHLİVAN-6-İBRAHİM PEHLİVAN-7-LÜTFİYE ALICIOĞLU-8-MUAMMER PEHVLİVAN-9-SİNAN PEHLİVAN-10-ÜLKER KARAAHMETOĞLU-11-ZEYNEP PEHLİVAN ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ