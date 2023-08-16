T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

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KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NOESAS NOKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERADA NOPARSEL NOVASFIDAVALILARKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
12023/618ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ CAMİLİ MAHALLESİ1224TARLA1-ALİ RIZA PEHLİVAN-2-BAYRAM PEHLİVAN-3-FAZİLET ALICIOĞLU-4-HATİCE ALICIOĞLU-5-HÜSNE PEHLİVAN-6-İBRAHİM PEHLİVAN-7-LÜTFİYE ALICIOĞLU-8-MUAMMER PEHVLİVAN-9-SİNAN PEHLİVAN-10-ÜLKER KARAAHMETOĞLU-11-ZEYNEP PEHLİVANANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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