T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2023/618
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ CAMİLİ MAHALLESİ
|122
|4
|TARLA
|1-ALİ RIZA PEHLİVAN-2-BAYRAM PEHLİVAN-3-FAZİLET ALICIOĞLU-4-HATİCE ALICIOĞLU-5-HÜSNE PEHLİVAN-6-İBRAHİM PEHLİVAN-7-LÜTFİYE ALICIOĞLU-8-MUAMMER PEHVLİVAN-9-SİNAN PEHLİVAN-10-ÜLKER KARAAHMETOĞLU-11-ZEYNEP PEHLİVAN
|ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01877094