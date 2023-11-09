T.C. ÇUMRA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

D. İş. No : 2023/781 D.İş

DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO : 2023/781 D.İş



Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/11/2023 tarih ve 2022/1557 Soruşturma sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/11/2023 tarih ve 2022/1557 soruşturma sayılı yazısı ile, S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 23/06/2023 tarihli Denetim Raporunun tanzim edildiği, ilgili raporun iş bu müzekkeremiz ekinde gönderildiği, bu kapsamda CMK m.133 yollamasıyla 1163 sayılı Kooperatif Kanunu'nun m.98 uyarınca ilgili kooperatife ilişkin anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanacağı, Kooperatif yöneticilerinin zimmet suçunu kooperatifin faaliyetleri çerçevesinde işlenmekte oldukları hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli olduğundan şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atanmasına, Atama Kararında; a)Yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği, b)Kayyım tayinine ilişkin kararının, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarlac)Kayyım hakkında takdir edilen ücretin, şirket bütçesinden karşılanmasına,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 133/1-2 ve 162 nci maddeleri uyarınca karar verilmesi, verilecek kararın infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi kamu adına kayyım olarak atanmasını karar verilmesi kamu adına talep edilmiş olmakla;

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,

S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 23/06/2023 tarihli Denetim Raporunun tanzim edildiği, bu kapsamda CMK m.133 yollamasıyla 1163 sayılı Kooperatif Kanunu'nun m.98 uyarınca ilgili kooperatife ilişkin anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanacağı, Kooperatif yöneticilerinin zimmet suçunu kooperatifin faaliyetleri çerçevesinde işlenmekte oldukları hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli olduğundan şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak talebinin kabulüne Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 01/11/2023 tarih ve 2022/1557 soruşturma sayılı talebininkabulü ile 2023/775 d.iş nolu kararı ile verildiği görülmekle; 5271 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanunun 133/1-2 ve 162 nci maddeleri uyarınca talebin kabulüne dair aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/11/2023 tarih ve 2022/1557 soruşturma sayılı talebinin KABULÜ ile

2-) Şüpheli S.S. İçeriçumra Sulama Kooperatifi'nin mevcut yönetici, temsilci, şirket müdürü, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin tamamının şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılarak şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak T.C: 36553554882kimlik numaralı Uğur Özen'in KAYYIM OLARAK ATANMASINA,

3-) CMK'nın 133/1. maddesi uyarınca yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma VERİLMESİNE,

4-) CMK'nın 133/2. maddesi uyarınca kayyıma yapacağı işin ağırlığı dikkate alınarak aylık 10.000,00.TL ücretin şirket bütçesinden KARŞILANMASINA,

5-) CMK'nın 133/2. maddesi uyarınca soruşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat karanının verilmesi halinde, ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın tamamının, kanuni faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden KARŞILANMASINA,

6-) CMK'nın 133/3. maddesi uyarınca ilgililerin atanan kayyımın işlemlerine karşı görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ve 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun Hükümlerine göre BAŞVURABİLMESİNE,

7-) CMK'nın 133/1. maddesi uyarınca kayyım tayinine ilişkin kararın ilgililere tebliğine, Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye genelinde yayı yapan bir gazetede Cumhuriyet Başsavcılığınca İLANINA,

8-)Kayyım atandığına dair tüm resmi ilan ve yazışmaların ve kayyımlara ilişkin tebligat işlemlerinin bulunacak Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla YAPILMASINA,

9-) Evrakın ikmali için Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE,

Dair, CMK'nın 268 maddesi gereğince 7 gün içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirmek koşulu ve zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ileKonya Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.