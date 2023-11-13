T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/296-2023/295 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ BORU HATLARIİLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar aleyhine aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin 2023/295-2023/296 esas sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin TC Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023Kamulaştırılan Taşınmazın İli: MANİSA İlçesi: DEMİRCİ

İrtifak Kam.

Dosya No Mahalle Ada Parsel Alanı M²

2023/295 Esas Çamlıca 566 52 46,75 M²

2023/296 Esas Çamlıca 566 51 1381,58m²