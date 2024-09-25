T.C. Denizli 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2023/7 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Honaz İlçe, Honaz Mahalle, 259 Ada, 1 Parselde kayıtla taşınmaz, 720,00 m2 yüzölçümlü, tapuda "Kargir Ev Ahır Arsa" vasıflı mülktür. Taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu yer almaktadır. Tesisin içinde 3 adet yığma yapı ve 1 adet çelik kanopi yapısı mevcuttur. Yazıhane, yığma yapı tarzında inşa edilmiş, 32,50m2 iki oda ve wc den oluşmaktadır. Müştemilat (A) 12,80m2 dir. Müştemilat (B) 12,00m2 dir. Kanopi alanı, çelik yapı tarzında inşa edilmiş, 104,00 m2 dir. Dört ayak üzerinde inşa edilmiş olan yapının iki ayağı zemin üzerine, diğer iki ayağı ise yazıhane çatısına oturmaktadır. 4 adet pompa adası bulunmaktadır. Ayrıca yeraltında iki adet çelik depo mevcuttur. Bu bölümün zeminine saha betonu atılmış olup zamanla betonda çatlaklar oluşmuştur.Ulaşım sorunu yoktur. Elektrik, su, doğalgaz, PTT gibi hizmetlerden yararlanır durumdadır. Adresi: Hürriyet Mahallesi, Höyük Caddesi, No:42 Honaz / Denizli

İmar Durumu :Honaz Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre, “Akaryakıt Alanı” içinde yer almakta olup Yençok: 7,50 m, Emsal: 0,30 şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 8.388.697,00 TL - KDV Oranı:%20

Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankası A.Ş.nin 1.Derece 14/09/2011 tarih 3697yevmiye nolu ipotek şerhi mevcuttur. (ipotek ile yükümlü olarak satışı yapılacaktır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 14:14

20/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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