T.C. Denizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SARAYLAR Mahalle/Köy, 4695 Ada, 36 Parsel, Tapu kaydına göre dükkan özellikli taşınmazdır.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesiSaraylar Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 29,50 m2

İmar Durumu : Ticaret alanı,imar uygulamasına tabidir, kati ruhsat verilmez,

Kıymeti : 3.446.780,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:30

22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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