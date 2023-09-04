T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

Sayı :2023/429 Esas

İLAN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından dava konusu Denizli ili Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi3470 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Köle Namı Diğer Kör Hasan Oğullarından Hafız Ali Efendi oğlu Mustafa'nın T.M.K.'nun 588.maddesi gereğince gaipliğine ve davalı adına kayıtlı Denizli ili Merkezfendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 3470 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin Mahkememizin 2023/429 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, söz konusu ''Köle Namı Diğer Kör Hasan Oğullarından Hafız Ali Efendi oğlu Mustafa'' ile ilgili bilgi veren olmaz veya sağ olduğu tespit olunamaz ya da kesin olarak öldüğü tespit olunamaz ise yargılama sonundaT.M.K.'nun 588.maddesi gereğince bu kişinin gaipliğine karar verileceği ve dava konusu taşınmazın Hazine'ye devredileceği ilan olunur.