T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2023/39 SATIŞ-TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Gümüşçay Mahalle, 930 Ada, 4 Parselde kayıtlı ARSA nitelikli taşınmaz... Adresi : Denizli Merkezefendi Gümüşçay Mah.Yüzölçümü: 437,65 m2Kıymeti : 2.735.312,50 TLKDV:%10 İmar Durumu : Konut Alanı, Ayrık Nizam, 2 Kat, Bina Yüksekliği: İmar yönetmeliği 28.Madde, Taks-Kaks-Emsal:0.40-0.80 Bina Derinliği: İmar Yönetmeliği 5.Maddenin 6. Fıkrası , Taks- Kaks:0,40/0,80 Ön Bahçe Mesafesi:5,00 m, Komşu Mesafeler:3,00 mt Arka Bahçe Mesafesi: İmar Yön.23.Madde.

1.Artırma Başlangıç: 13/02/2024 - 15:00 - Bitiş: 20/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç: 13/03/2024 - 15:00 - Bitiş: 20/03/2024 - 15:00

11/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.